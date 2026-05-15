Sénégal: Activités génératrices de revenus - Birame Diop annonce un objectif de 1 000 épouses de militaires formées avant fin 2026

15 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre des Forces armées, Birame Diop, a annoncé, jeudi, le lancement prochain d'une deuxième cohorte d'épouses de miliaires et de gendarmes formées dans des activités génératrices de revenus, précisant que l'objectif est d'atteindre mille bénéficiaires d'ici la fin de cette année.

"Au regard des résultats encourageants enregistrés par la première cohorte, j'ai le plaisir d'annoncer officiellement le lancement prochain de la formation de la deuxième cohorte d'épouses de militaires et de gendarmes. Cette nouvelle phase permettra d'élargir davantage l'accès à ces opportunités de formation et de poursuivre notre ambition de former à terme 1 000 femmes durant l'année 2026", a-t-il déclaré.

Cette annonce a été faite en marge de la cérémonie de remise d'attestations de la première cohorte, organisée conjointement par le ministère des Forces armées et la ville de Dakar à travers le Fonds de développement et de solidarité municipal (FODEM).

Au total, 187 épouses de militaires de la première cohorte ont été formées en pâtisserie, en saponification et en transformation de fruits et légumes.

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Le ministre a par ailleurs inscrit cette initiative dans les orientations du président de la République, qui a consacré l'année 2026 à la promotion de l'emploi des jeunes et de l'économie sociale et solidaire.

Birame Diop a également souligné que l'accompagnement des familles de militaires constitue "un pilier essentiel de la cohésion sociale et de la stabilité nationale".

Le maire de Dakar, Abass Fall, a, de son côté, rappelé que le FODEM a formé plus de 3 697 bénéficiaires depuis sa création en 2004, à travers plus de 40 associations accompagnées et plus de 15 modules dispensés.

Il a assuré que la convention entre la ville de la Dakar et le ministère des Forces armées ouvrira prochainement des opportunités de formalisation d'activités et de financement de projets au bénéfice des récipiendaires.

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