Sénégal: Bakel - 12 blessés dont 6 graves dans un accident de la route

15 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — Douze personnes ont été blessées dont six dans un état grave suite à un accident survenu vendredi à hauteur du village de Gabou, dans le département de Bakel (est), a appris APS du commandant de la 63e compagnie d'incendies et de secours.

Six blessés légers ont été également enregistrés dans cet accident impliquant un minicar qui s'est renversé à l'entrée de Gabou, après un dérapage consécutif à l'éclatement d'un des pneus arrière de la voiture en qui assurait le trajet Kidira-Bakel, a précisé le lieutenant Saliou Diawara.

Toutes les victimes de l'accident ont été évacuées au u district sanitaire de Bakel, selon le lieutenant Diawara.

Lire l'article original sur APS.

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