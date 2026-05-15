Sénégal: Ligue 1 - Le leader rend visite au troisième pour consolider son fauteuil

Dakar — Le leader de la Ligue 1, AJEL de Rufisque, rend visite au troisième l'US Gorée, dimanche, avec l'ambition de consolider son fauteuil à l'issue de la 28e journée du championnat.

A trois journées de la fin du championnat, AJEL (48 points) va effectuer un déplacement crucial dans la quête de son premier titre de champion.

Après avoir renoué avec la victoire, mercredi, devant Guédiawaye FC, les Rufisquois ont impérativement besoin d'un résultat positif pour garder leur avance sur leurs poursuivants au classement.

Ils vont toutefois faire avec un adversaire en quête de rachat, l'US Gorée, a trébuché dans le classique dakarois lors de la précédente journée, mercredi, face à l'US Ouakam.

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Les insulaires n'ont plus signé de victoire depuis cinq journées et ont donc perdu des points dans la course pour le titre. Ils se doivent de se ressaisir face à AJEL.

Teungueth FC, dauphin du leader, revigoré par un succès important face à Wally Daan de Thiès lors de la précédente journée, va rencontrer le Stade de Mbour, l'équipe en forme du moment.

A un point du leader AJEL, Teungueth FC (47 points) vise un deuxième succès consécutif pour espérer rejoindre la tête du classement

Les "jaune et bleu" devront toutefois beaucoup s'employer pour venir à bout d'un adversaire qui a remporté ses deux derniers matchs.

Une contre-performance est interdite pour TFC dont l'ambition de remporter à nouveau le championnat.

La 28e journée sera marquée aussi par plusieurs matchs à enjeux.

Il s'agit des rencontres Casa-AS Pikine, AS Cambèrène-SONACOS, Jaraaf-Dakar Sacré-Coeur, HLM-Génération Foot, Linguère-US Ouakam et Guédiawaye FC-Wallydaan.

Le programme de la 28e journée :

Gorée-AJEL

Teunguenth FC-Stade de Mbour

Casa-AS Pikine

AS Cambèrène-SONACOS

Jaraaf-Dakar Sacré-Coeur

HLM-Génération foot

Linguère-US Ouakam

Guédiawaye FC-Wallydaan