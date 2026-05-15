Sénégal: Nguéniène - Le maire veut faire de sa commune une 'référence nationale' en matière de gouvernance locale

Nguéniène — Le maire de Nguéniène (ouest), Alpha Samb, a fait part de sa volonté de faire de cette commune du département de Mbour "une référence nationale" en matière de gouvernance locale et de développement durable.

"Notre volonté est de faire de Nguéniène une référence nationale en matière de gouvernance locale, de développement durable et de participation citoyenne", a déclaré Alpha Samb, lors d'une rencontre publique consacrée jeudi aux défis de la commune.

Selon l'édile, cette rencontre à laquelle ont pris part des responsables locaux, des responsables de jeunes et d'organisations féminines "marque une étape importante" dans l'engagement citoyen.

"Ma volonté est claire : bâtir avec vous une commune forte, respectée et tournée vers l'avenir", a poursuivi M. Samb, insistant sur la nécessité de mobiliser toutes les forces vives de la commune autour d'objectifs "concrets".

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"Le développement durable n'est pas possible sans unité, sans la participation des populations et sans une vision claire tournée vers l'avenir", a affirmé Alpha Samb.

Il a promis un renforcement de l'appui à la jeunesse et aux femmes qui sont "au centre de son action".

"Notre engagement est fondé sur le travail, la solidarité et le développement de notre territoire. Nous voulons créer davantage d'opportunités pour les jeunes et améliorer les conditions de vie des familles", a indiqué l'édile.

Il a dégagé plusieurs axes de travail, notamment la promotion d'une commune propre et verte, l'amélioration des infrastructures, le renforcement de l'éducation et de la formation, ainsi que le rapprochement de l'administration des citoyens.