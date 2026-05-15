Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le Sénégal 'n'a pas le droit de se louper'

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Dakar — L'initiateur du Dakar Sport Summit, Malick Diouf, a insisté sur les enjeux des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, organisés pour la première fois en Afrique, soulignant que le Sénégal n'a pas le droit de louper l'organisation de cet évènement prévu du 31 octobre au 13 novembre prochain.

"Le Sénégal n'a pas le droit de se louper. Il faut que tous les Sénégalais s'approprient les Jeux", a-t-il dit dans un entretien avec l'Agence de presse sénégalaise.

Le principal défi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 reste "l'appropriation populaire" de l'événement, au-delà de la capitale, a-t-il soutenu.

Selon Malick Diouf, "les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 ne se limitent pas aux infrastructures. Il faut d'abord les populariser, les faire accepter par les populations, pas seulement par une élite informée".

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De l'avis de cet spécialiste dans l'organisation d'évènements sportifs, le Sénégal doit faire de ces JOJ "un projet national et africain".

M. Diouf a toutefois salué l'accélération des travaux d'infrastructures, à quelques mois des JOJ, tout en appelant les organisateurs à renforcer la communication autour de la compétition au niveau des régions.

Le responsable du Dakar Sports Summit considère notamment le relais de la flamme olympique comme "une bonne occasion de faire le tour du Sénégal", afin de créer "une excitation populaire autour des Jeux".

Il a également mis en exergue les retombées économiques et sociales attendues des JOJ, évoquant la formation de 3.000 jeunes dans différents métiers liés à l'organisation sportive.

"Le sport est une activité transversale [englobant] les métiers du coaching, du marketing, de la communication, de la restauration ou encore de la santé", a-t-il expliqué, plaidant pour que l'héritage des JOJ permette au Sénégal de devenir "une terre d'accueil d'événements sportifs internationaux".

Il préconise à cet effet la valorisation d'événements locaux comme la traversée Dakar-Gorée, les régates de Saint-Louis, le Tour du Sénégal de cyclisme.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des JOJ 2026 qui devraient réunir environ 2 700 athlètes, à travers une vingtaine de disciplines sportives.