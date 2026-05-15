Sénégal: Affaire des présumés actes contre nature - Ndiaga Seck interpellé par la DIC

15 Mai 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

Une nouvelle arrestation dans l'affaire des présumés homosexuels a de nouveau secoué le pays. Selon des informations rapportées par Seneweb, l’homme politique Matar Seck, plus connu sous le nom de Ndiaga Seck a été interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés d’« actes contre nature ».

D’après les éléments relayés, son arrestation fait suite à un avis de recherche émis par le commissariat urbain de Linguère après les déclarations d’Ahmadou Lamine Dia dans l’enquête ouverte à la suite de l’arrestation de 22 personnes dans le Djoloff. Les enquêteurs indiquent avoir recueilli des éléments jugés concordants ayant conduit à son interpellation.

L’affaire s’inscrit dans le prolongement des investigations menées après le placement sous mandat de dépôt d’une vingtaine de suspects. Le juge d’instruction près du tribunal de grande instance de Louga avait, à cet effet, transmis une délégation judiciaire au commissariat de Linguère afin de poursuivre les investigations.

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Selon les mêmes sources, une opposition à la sortie du territoire national ainsi qu’un avis de recherche avaient été émis contre Ndiaga Seck. Avec l’appui de la DIC, il a finalement été arrêté. Comptable de profession et originaire de Ziguinchor, il devrait être transféré prochainement à Linguère pour la suite de la procédure judiciaire.

À ce stade, les autorités judiciaires poursuivent l’enquête afin d’établir les responsabilités éventuelles des différentes personnes citées dans ce dossier.

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