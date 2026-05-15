Tunisie: Mondial 2026 - Lamouchi dévoile la liste des 26 joueurs

15 Mai 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par S-Sbm

TUNIS — Le sélectionneur de l'équipe de Tunisie de football Sabri Lamouchi a dévoilé, vendredi, la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026 prévue du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

La Tunisie évoluera dans le groupe F avec les Pays-Bas, le Japon et la Suède.

Liste des joueurs :

- Gardiens :

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Aymen Dahmène (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel), Mouhib Chamekh (Club Africain)

- Défenseurs :

Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette FC), Omar Rekik (NK Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastir), Yan Valery (Young Boys), Mouataz Neffati (IFK Norrköping), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Ali Abdi (Nice)

- Milieux :

Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort), Mohamed Haj Mahmoud (Lugano FC), Hannibal Mejbri (FC Burnley), Rani Khedhira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouannes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (SC Braga)

- Attaquants :

Khalil Ayari (Paris-SG), Elias Achouri (FC Copenhague), Elias Saad (Hanovre 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Sébastien Tounekti (Celtic Glasgow)

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