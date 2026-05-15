Beira — « Nous suivons avec une profonde inquiétude la situation de terrorisme qui sévit dans notre pays, dont l'épicentre se trouve à Cabo Delgado depuis le 5 octobre 2017, et qui, selon les statistiques rendues publiques, a déjà fait 6 527 morts et plus d'un million de déplacés internes, laissant derrière elle de vastes zones dévastées. » Cette dénonciation émane du Secrétaire général de la Conférence Épiscopale du Mozambique (CEM), Osório Citora Afonso, IMC, et est exprimée dans une Note pastorale partagée par les Évêques du pays et envoyée à l'Agence Fides.

M. Osório Citora Afonso lui-même, Évêque de Quelimane et Administrateur Apostolique de Beira, interrogé par l'Agence Fides alors qu'il rentrait de Beira à Quelimane, a confirmé avoir ressenti l'urgence de convoquer les Évêques de la CEM à une réunion en ligne afin d'unir leurs voix pour condamner les attaques contre les communautés chrétiennes et exprimer leur solidarité avec la province de Cabo Delgado.

« Dans cette note, nous avons tout d'abord exprimé « notre profonde solidarité avec le diocèse de Pemba, ses pasteurs, les religieux et religieuses, les agents pastoraux et tous les fidèles chrétiens qui continuent de subir les conséquences douloureuses de la violence et des attaques dirigées contre des personnes, des communautés et des lieux de culte », comme on peut le lire dans la Note pastorale des Évêques signée par le président de la CEM, Inacio Saure, IMC, Archevêque de Nampula. Nous avons également condamné « avec force toute forme d'extrémisme violent et de manipulation des populations, en particulier des jeunes, des adolescents et des enfants, au nom d'intérêts religieux, économiques, d'ambitions de pouvoir et d'exploitation des richesses naturelles. Aucune conviction religieuse, ni les richesses de la terre ne valent plus que la vie humaine. Aucun de ces intérêts ne peut justifier les déplacements de population, la souffrance, la mort d'innocents, la destruction de communautés et la profanation de lieux sacrés ».

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Tout aussi fort - souligne Mgr Osório Citora Afonso - a été l'appel lancé au gouvernement qui est « resté silencieux pendant tout ce temps ». « Nous rappelons qu'il est du devoir fondamental du gouvernement de garantir la dignité humaine, la sécurité et le bien-être de tous, soulignent les Évêques, en protégeant la vie et le patrimoine national, aspects qui sont gravement menacés à Cabo Delgado, avec des signes évidents d'une extension au reste du pays (du moins, pour l'instant, à la région nord). Nous demandons aux autorités compétentes du pays de prendre une décision courageuse pour mettre immédiatement fin à l'intolérance religieuse, qui se manifeste aujourd'hui sous la forme de haine contre les chrétiens, ce qui ouvre la voie à la création d'un précédent pour d'autres formes dangereuses de radicalisme. »

Selon le dernier rapport de l'organisation Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), qui porte sur la période du 6 au 27 avril dernier, sur les 2 356 incidents violents enregistrés depuis octobre 2017, date à laquelle a débuté l'insurrection armée à Cabo Delgado, 2 184 ont impliqué des éléments liés à l'État islamique du Mozambique (EIM). Après la destruction du siège paroissial de Meza fin avril dernier (voir Fides 4/5/2026), d'autres actes de destruction se sont succédé les 1er, 5, 8 et 9 mai respectivement dans les villages de Minheune, Nacoja et Naviane, appartenant à la paroisse de Metoro. Face à cette situation, les Évêques se sont faits la voix des sans-voix.