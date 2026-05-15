Afrique: Audit et au conseil en finance - Une transformation s'opère !

Les experts africains se chargent désormais d'adresser les défis liés à l'audit et au conseil financier.

Le directeur de cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Ahoutou Koffi, a présidé le 30 avril 2026 l'installation officielle de deux Cabinets en Audit et fiscalité sur le marché ivoirien et africain : EriTedge et Elyos. Cet évènement pour les secteurs privé et public africains a donné lieu à un dîner des grands jours, récemment, en bordure de la lagune Ebrié, dans la commune de Cocody (Abidjan).

Emmanuel Ahoutou Koffi qui avait à ses côtés le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly et celui des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a notamment salué cette transformation dans le secteur.

« EY se retire, mais l'expertise africaine reste chez nous. Et je pense que les enjeux que nous avons en termes de transformation économique et en termes de développement sont parfaitement maîtrisés par ces acteurs-là qui connaissent le terrain et qui sauront nous accompagner à relever l'ensemble de ces défis dans le sens du développement », s'est-il brièvement exprimé.

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Eric N'Guessan, Leader de la région Afrique francophone subsaharienne, dirigera l'un des deux Cabinets. Il a tenu à préciser que ce changement ne s'inscrit pas dans une démarche de tropicalisation, mais se présente comme la seule vraie alternative aux grands réseaux d'audit et de conseils mondiaux. « La transformation que nous avons entreprise n'est pas un simple changement mais un véritable voyage collectif, réunissant nos talents, nos ambitions et nos valeurs autour d'un objectif commun et assumé : réinventer notre identité et bâtir ensemble le futur de nos entreprises », a-t-il clarifié.

Des initiatives comme la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et autres zones économiques en Afrique, accroissent le besoin de compétitivité des entreprises et se présentent de fait comme le justificatif de cette mutation profitable au continent.

Face à ces gros enjeux économico structurels, croit Eric N'Guessan, il est plus qu'urgent d'améliorer la fourniture des services essentiels afin de pourvoir une croissance inclusive et durable. « A cet égard, les firmes d'audit et de conseils joueront à coup sûr un rôle déterminant pour les Etats mais aussi pour les entreprises, si celles-ci prennent le soin d'apporter le savoir-faire et les outils nécessaires à leur évolution ».

Il est bon d'indiquer le second Cabinet sera dirigé par Arielle Inès Séri, associée leader des activités d'audit et de conseil en finance.