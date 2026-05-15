Cote d'Ivoire: Coopération bilatérale et lutte contre le SIDA - Tiémoko Meyliet Koné échange avec des diplomates et la directrice régionale de l'Onusida

Trois, c'est le nombre d'audiences que le vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a accordées, mercredi 13 mai 2026, au Palais de la Présidence de la République à Abidjan. Il a successivement échangé avec l'ambassadeur du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, John Marshall, Celui de la République de Corée, Saeng Kim, ainsi qu'avec la directrice régionale de Onusida pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Dr Susan Kasedde.

John Marshall a indiqué aux journalistes avoir passé en revue, avec le vice-Président de la République, l'état de la coopération entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire. Il a fait savoir que les discussions ont notamment porté sur les perspectives d'accompagnement du Royaume-Uni dans la mise en oeuvre du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

Son pays est disposé à appuyer fortement la Côte d'Ivoire dans son processus de développement. Il s'est également réjoui de la volonté commune des deux États de consolider un partenariat économique et commercial fondé sur le respect mutuel et des intérêts partagés.

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Le Royaume-Uni veut renforcer ses investissements dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'agrobusiness, l'énergie, à travers le financement de centrales solaires et d'unités de production à base de biomasse, ainsi que la finance, avec un appui accru au financement des Pme via certaines banques de la sous-région.

Pour sa part, l'ambassadeur de la République de Corée, Saeng Kim, est venu faire ses adieux au vice-Président de la République au terme de trois années de mission en Côte d'Ivoire. Il s'est félicité des résultats enregistrés dans le cadre du concept "CoCo win-win" (Corée-Côte d'Ivoire gagnant-gagnant), initié pour renforcer les relations ivoiro-coréennes. Selon lui, les échanges commerciaux entre les deux pays ont presque doublé entre 2023 et 2025.

Il a également salué le dynamisme des échanges culturels entre les deux nations, rappelant notamment la participation de la Corée au Masa 2024 en qualité de pays invité spécial.

La dernière personnalité à être reçue, la directrice régionale de l'Onusida, Dr Susan Kasedde, a indiqué avoir profité de cette rencontre pour mener un plaidoyer auprès des dirigeants ouest-africains dans le cadre de la lutte contre le Vih/Sida pédiatrique.

Présente à Abidjan pour prendre part à l'atelier régional du hub Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Alliance mondiale pour mettre fin au Sida pédiatrique, elle a insisté sur la nécessité de renforcer la prise en charge des enfants vivant avec le Vih. À ce sujet, elle a déploré que seulement 40 % des enfants vivant avec cette infection dans la sous-région aient accès à un traitement, contre 80 % chez les adultes.