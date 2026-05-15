Cote d'Ivoire: Education et culture - Les élèves célèbrent la richesse culturelle ivoirienne

Des sonorités traditionnelles aux prestations de slam, en passant par les chorales, les danses du terroir et les poèmes déclamés avec passion, le Centre national de matériels scientifiques de Cocody a résonné, mercredi 13 mai 2026, au rythme de la culture ivoirienne.

Costumes traditionnels multicolores, percussions entraînantes et chants patriotiques ont donné une ambiance festive à la première édition de la journée nationale des Arts et de la culture en milieu scolaire. Le thème de la journée nationale : « Promouvoir les arts et la culture à l'école pour une éducation de qualité et un développement durable ».

Initiée par la Direction de la vie scolaire (Dvs) du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, à travers son service « Arts et Culture », cette journée a offert aux élèves une véritable tribune d'expression artistique. À travers la musique, le théâtre, la poésie, les arts plastiques ou encore les danses traditionnelles, les jeunes participants ont mis en lumière la richesse et la diversité du patrimoine culturel ivoirien.

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Sur la scène aménagée pour l'occasion, les élèves se sont succédé avec enthousiasme. Certains, vêtus de pagnes traditionnels, exécutaient des pas de danse inspirés des rythmes du terroir, tandis que d'autres faisaient sonner la salle avec des chants chorals et des slams engagés portant sur la paix, la cohésion sociale et les valeurs citoyennes. Le public, composé d'encadreurs, d'autorités administratives et d'invités, a longuement applaudi les différentes prestations.

Placée sous le sceau de la promotion du vivre-ensemble et des valeurs culturelles, cette première édition a mobilisé plus de 250 élèves issus des quatre Directions régionales de l'éducation nationale d'Abidjan (Abidjan 1, 2, 3 et 4). Pour les autorités éducatives, les arts et la culture doivent désormais occuper une place essentielle dans la formation des apprenants.

Le directeur de la Vie scolaire, Gboko Kouakou Adjoumani, a insisté sur le rôle des activités artistiques dans la lutte contre les dérives sociales en milieu scolaire. « Nous avons trouvé, à travers les arts et la culture, le moyen de lutter efficacement contre les fléaux que nous connaissons tous. Là où il n'y a pas de vie scolaire, c'est la mort scolaire », a-t-il déclaré.

Selon lui, les efforts consentis par l'État pour améliorer les infrastructures scolaires doivent être accompagnés d'un encadrement moral et culturel des élèves. « Si nous ne faisons rien pour occuper sainement nos enfants en dehors des salles de classe, ils seront à la portée de la rue et réceptifs à tout ce qu'elle peut leur proposer », a-t-il averti.

Le responsable de la Dvs a également plaidé pour l'institutionnalisation de cette journée dans tous les établissements scolaires du pays. « Les arts et la culture sont des canaux de transmission des valeurs sociales et permettent à nos enfants d'acquérir des compétences de vie qui les accompagneront tout au long de leur existence », a-t-il souligné.

Présente à cette cérémonie, Mme Assi née Ogou Dafou Marie Reine, Inspecteur général de l'Éducation nationale chargée de l'administration et de la vie scolaire, a salué une école ivoirienne « fière de ses talents et de son patrimoine culturel ». Elle a souhaité que l'édition 2027 mobilise l'ensemble des directions régionales du pays afin de renforcer davantage l'unité nationale par les arts et la culture.

Parrain de l'événement, le Directeur général du Groupe universitaire Nord-Sud de l'Institut Famah a rappelé que « les arts et la culture donnent une âme à l'éducation » et contribuent à former « des citoyens responsables, ouverts et fiers de leur héritage ».

Les organisateurs, notamment Dongo Kouadio Marius, directeur du département des arts et de l'action culturelle en milieu scolaire et universitaire, ainsi que plusieurs partenaires culturels et éducatifs, dont le Dr Alain Tailly, coach en art oratoire, écrivain et metteur en scène, ont salué le succès de cette première édition appelée à s'inscrire durablement dans le calendrier scolaire ivoirien.