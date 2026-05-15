Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - Emerse Faé dévoile ses 26 Éléphants pour la conquête de l'Amérique

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé, a dévoilé ce vendredi 15 mai 2026, sur le plateau du JT de 13h de RTI 1, la liste des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026 prévue du 13 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une sélection marquée par le retour des cadres, quelques confirmations et plusieurs absences notables. À 26 pour faire barrir les Éléphants sur le continent américain.

Ce vendredi, en direct du journal télévisé de RTI 1, Emerse Faé a livré la liste très attendue des joueurs ivoiriens convoqués pour la Coupe du monde 2026. Le technicien ivoirien a misé sur un groupe mêlant expérience, puissance et jeunesse pour tenter de porter haut les couleurs nationales au pays de l'Oncle Sam. Sans grande surprise, plusieurs cadres du sacre continental figurent dans cette ultime sélection. Le capitaine Franck Kessié, Jean-Michaël Séri, Simon Adingra, Evan Ndicka, Odilon Kossounou, Seko Fofana ou encore Yahia Fofana seront bien du voyage. Des hommes devenus incontournables dans le dispositif du sélectionneur ivoirien depuis la CAN remportée à domicile. On note le retour de «Wrouwrou» Oumar Diakité et la première convocation de Ange Yoan Bonny (7 buts, 7 passes décisives Ttc) , l'attaquant de l'Inter Milan champion d'Italie et vainqueur de la coupe d'Italie.

Mais cette liste comporte également son lot d'absents. Certains internationaux, freinés par des blessures ou un faible temps de jeu en club, ne participeront pas à l'aventure mondiale. Des choix forts assumés par Emerse Faé, qui privilégie la dynamique actuelle et la compétitivité immédiate. La surprise pourrait venir de plusieurs jeunes talents convoqués pour la première fois dans un tournoi majeur avec les Éléphants.

Le sélectionneur ivoirien semble avoir voulu injecter de la fraîcheur et de la vitesse dans son effectif afin de répondre aux exigences du très haut niveau. Championne d'Afrique 2023, la Côte d'Ivoire abordera ce Mondial avec des ambitions élevées. Les Éléphants espèrent franchir un nouveau cap historique sur la scène internationale face aux meilleures nations du football mondial. La liste des 26 Éléphants.

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Gardiens: Yahia Fofana, Alban Lafont , Mohamed Koné. Défenseurs: Emmanuel Agbadou Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Ghislain Konan, Ousmane Diomandé, Clément Akpa, Guéla Doué, Milieux Franck Kessié, Seko Fofana, Parfait Guiagon Inao Oulaï Jean Michaël Séri, Ibrahim Sangaré. Attaquants: Ange Yoan Bony Oumar Diakité Yan Diomandé Nicolas Pépé Bazoumana Koné Elie Wahi Simon Adingra, Nicolas Pépé, Amad Diallo, Evann Guessand. Réservistes: Tapé, Godo, Haller, Opéri Logés dans le groupe E, les Éléphants champions d'Afrique 2023, entreront en lice face à l'Équateur le 14 juin 2026 à Philadelphie (Usa).

Precisons également que la Côte d'Ivoire jouera la France, vice-championne en titre, en amical le 4 juin 2026 au stade de la Beaujoire de Nantes.