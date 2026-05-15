Cote d'Ivoire: Dissolution de la CEI - Le FOSCAO-CI prend acte et appelle à la mise en place rapide d'un nouvel organe électoral

À la suite de la dissolution de la Commission électorale indépendante (Cei), le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest-section Côte d'Ivoire (Foscao-CI) a produit une déclaration, le 13 mai 2026, dont Fratmat.info a reçu copie.

Dans ce document, l'organisation prend acte de cette dissolution et appelle le gouvernement à établir un calendrier clair pour la mise en place du nouvel organe et à le rendre public afin de permettre aux parties prenantes de s'organiser pour une pleine participation.

Pour le Foscao-CI, cette dissolution doit constituer le premier pas d'un processus de réforme électorale globale, inclusive, transparente et participative.

C'est pourquoi il invite le gouvernement à organiser des consultations avec les parties prenantes, notamment les partis politiques et la société civile, pour la mise sur pied de la nouvelle commission.

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Aux partis et groupements politiques, le forum les exhorte à s'engager et à soutenir la mise en place de cette nouvelle commission impartiale et indépendante. Quant aux institutions sous-régionales, notamment la Cedeao, elles sont invitées à accompagner techniquement la Côte d'Ivoire, tandis que la société civile est appelée à contribuer aux nouvelles réformes à venir et à les soutenir.

« Depuis sa création en 2001, les partis politiques, les organisations de la société civile et même des observateurs électoraux militent pour la mise en place d'une commission impartiale, dégagée de toute tutelle administrative ou partisane, capable d'organiser des scrutins libres et transparents.

Malheureusement, après sa mise en place, les partis politiques de l'opposition ont, à maintes reprises, dénoncé la composition et le fonctionnement de cette commission, la qualifiant de déséquilibrée et d'instrument au service du pouvoir en place », indique le communiqué signé par le coordonnateur national, Drissa Soulama.

En outre, les organisations de la société civile, particulièrement les associations de défense des droits de l'homme, ont mené des campagnes pour une refonte profonde du cadre électoral. Pour le Foscao-CI, ces luttes conjuguées ont permis d'enregistrer plusieurs avancées formelles, sans toutefois garantir pleinement l'indépendance effective de la Cei, souvent entravée par des ingérences politiques.

C'est dans ce climat délétère que se sont tenues les élections générales de 2025 (présidentielle et législatives), marquées par des controverses telles que la non-révision de la liste électorale en 2025 et le boycott de certains partis politiques de l'opposition.

Créée en 2001 en vue de garantir un système électoral inclusif, transparent et indépendant, la Commission électorale indépendante a été dissoute par ordonnance prise en Conseil des ministres le 6 mai 2026.