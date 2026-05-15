Cote d'Ivoire: Belize-Côte d'Ivoire - Un nouveau pont diplomatique vers les Caraïbes

La Côte d'Ivoire continue d'étendre son réseau de partenariats internationaux. Le pays a officiellement établi des relations diplomatiques avec Belize, à travers la signature d'un communiqué conjoint intervenu le 14 mai 2026 à New York. Cet accord marque une nouvelle étape dans la stratégie ivoirienne d'ouverture diplomatique et de diversification de ses alliances à l'échelle mondiale.

La signature du document a été effectuée par Tiémoko Moriko et Janine Elizabeth Cove-Felson, agissant au nom de leurs gouvernements respectifs. Les deux diplomates ont souligné leur volonté commune de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre leurs nations, dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international.

À cette occasion, la représentante bélizienne a salué l'ouverture d'un nouveau chapitre entre les deux États, mettant en avant le potentiel de coopération dans le secteur agricole. Elle a notamment relevé le leadership de la Côte d'Ivoire dans la production mondiale de cacao et de noix de cajou, tout en évoquant les possibilités de partage d'expertise autour de la culture durable du cacao, de la résilience climatique et de la transformation agroalimentaire.

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Pour sa part, l'ambassadeur Tiémoko Moriko a indiqué que cette initiative s'inscrivait dans la vision portée par Alassane Ouattara, visant à élargir la carte diplomatique ivoirienne. Il a insisté sur les similitudes économiques entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme, ouvrant la voie à une coopération mutuellement bénéfique.

L'accent a également été mis sur les opportunités de rapprochement culturel et commercial, notamment autour de la valorisation du cacao et de la noix de cajou. Le festival annuel du chocolat au Belize ainsi que le festival de la noix de cajou ont été évoqués comme des plateformes favorables au développement des échanges entre les deux peuples.

Cette signature intervient après l'établissement de relations diplomatiques avec Guyana le mois dernier. Elle s'inscrit dans la mise en oeuvre de la décision adoptée en Conseil des ministres le 30 septembre 2024, qui vise à élargir davantage la présence diplomatique ivoirienne. Dans cette dynamique, la Côte d'Ivoire a déjà noué des relations avec la Bolivia, Jamaica, Andorra, Moldova et Uzbekistan.

Ancienne colonie britannique devenue indépendante en 1981, le Belize est membre de CARICOM et du Commonwealth of Nations. Le pays, dont le chef d'État est Charles III, dispose d'une économie fondée sur le tourisme, l'agriculture et la pêche, avec des productions de sucre, bananes, agrumes et cacao, ainsi qu'un important patrimoine naturel qui renforce son attractivité dans la région.