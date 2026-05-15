Tunisie: Mondial 2026 - Le Japon dévoile sa liste et se prépare à affronter le pays

15 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le sélectionneur du Japon, Hajime Moriyasu, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Cette sélection est marquée par le retour du défenseur Takehiro Tomiyasu, remis de plusieurs blessures, ainsi que par la présence du capitaine Wataru Endo et du vétéran Yuto Nagatomo.

En revanche, la sélection japonaise devra composer sans Kaoru Mitoma et Takumi Minamino, tous deux forfaits en raison de blessures.

Logé dans le groupe E, le Japon débutera son parcours mondialiste face aux Pays-Bas le 14 juin 2026. La formation nippone affrontera ensuite la Tunisie le 20 juin, avant de conclure la phase de groupes contre la Suède le 25 juin.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.