Tunisie: Mondial 2026 - Le Japon dévoile sa liste et se prépare à affronter le pays

Le sélectionneur du Japon, Hajime Moriyasu, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Cette sélection est marquée par le retour du défenseur Takehiro Tomiyasu, remis de plusieurs blessures, ainsi que par la présence du capitaine Wataru Endo et du vétéran Yuto Nagatomo.

En revanche, la sélection japonaise devra composer sans Kaoru Mitoma et Takumi Minamino, tous deux forfaits en raison de blessures.

Logé dans le groupe E, le Japon débutera son parcours mondialiste face aux Pays-Bas le 14 juin 2026. La formation nippone affrontera ensuite la Tunisie le 20 juin, avant de conclure la phase de groupes contre la Suède le 25 juin.