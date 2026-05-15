Tunisie: Football - La FTF fixe les dates des quarts de finale de la Coupe

La Fédération tunisienne de football a publié le programme officiel des quarts de finale de la Coupe de Tunisie 2026. Les rencontres se dérouleront sur deux journées, les mercredi 20 mai et jeudi 21 mai.

Le mercredi 20 mai à 15h30, le Club Sportif Sfaxien affrontera le Stade Gabésien, tandis que l'Espérance Sportive de Zarzis sera opposée au Club Athlétique Bizertin.

Le jeudi 21 mai à la même heure, le Baath Bouhajla croisera le vainqueur de la rencontre entre l'ES Métlaoui ou l'Espérance Sportive de Tunis. Dans l'autre affiche, la Jeunesse Sportive d'El Omrane sera opposée au Progrès Sakiet Eddaïer.

Ces rencontres détermineront les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la compétition nationale.