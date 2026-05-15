Afrique du Nord: Le pays intègre officiellement l'Union internationale des sciences de laboratoire médical - Une première en Afrique du Nord

La Tunisie a officiellement rejoint l'Union internationale des sciences de laboratoire médical, devenant ainsi le premier pays d'Afrique du Nord à intégrer cette organisation scientifique mondiale regroupant plus de 38 pays et représentant plus de 240 mille laboratoires médicaux à travers le monde.

L'annonce a été faite par Salma Achhab, experte en qualité au sein des laboratoires médicaux et diplômée en biologie médicale, lors de son intervention, vendredi 15 mai 2026, sur Express Fm. Elle a souligné que cette adhésion constitue une reconnaissance internationale des compétences tunisiennes dans le domaine de la biologie médicale et ouvre de nouvelles perspectives aux chercheurs et spécialistes tunisiens pour accéder aux dernières avancées scientifiques et technologiques.

Selon la même source, l'adhésion de la Tunisie a été validée après la présentation d'un dossier scientifique complet lors d'un congrès international tenu à Stockholm en septembre 2025. La candidature tunisienne a obtenu le soutien de plus de trente pays membres, dont les États-Unis d'Amérique.

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Salma Achhab a indiqué que l'Union internationale des sciences de laboratoire médical oeuvre au renforcement de la coopération scientifique, à l'échange d'expertises et de recherches, ainsi qu'au développement de la formation continue et des protocoles modernes liés au diagnostic et à la prévention des maladies et des virus émergents.

Elle a ajouté que cette adhésion permettra aux chercheurs tunisiens, notamment les jeunes, de participer davantage aux conférences scientifiques internationales et de présenter leurs travaux dans des espaces académiques de dimension mondiale, contribuant ainsi au rayonnement de la Tunisie dans le domaine de la biologie médicale.

L'experte a en outre révélé que l'Association tunisienne des techniciens biologistes, fondée en 1987, prépare actuellement la candidature de la Tunisie au bureau exécutif de l'Union internationale lors du congrès prévu au Japon en 2026, dans le but de renforcer la présence tunisienne et africaine au sein des structures scientifiques internationales.

Elle a rappelé que les laboratoires médicaux occupent aujourd'hui une place centrale dans le système de santé, notamment après le rôle déterminant joué durant la pandémie de Covid-19, période au cours de laquelle les compétences tunisiennes ont démontré leur capacité à gérer efficacement la crise sanitaire.

Salma Achhab a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité des services au sein des laboratoires médicaux, particulièrement face à l'émergence de nouveaux virus et maladies imposant une adaptation permanente aux évolutions scientifiques et technologiques.

Elle a aussi souligné l'importance du concept de « santé unique », qui repose sur l'interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale afin de mieux anticiper les risques sanitaires futurs.

Il est à noter que la Tunisie compte actuellement près de 15 mille spécialistes en biologie médicale répartis sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, le secteur demeure confronté à des besoins supplémentaires en ressources humaines qualifiées et en équipements, notamment dans les régions intérieures, afin de garantir un niveau homogène de qualité technique et scientifique dans tous les laboratoires du pays.

Finalement et non moins important, Salma Achhab a appelé à renforcer les investissements dans la formation et la recherche scientifique afin de permettre à la Tunisie de consolider sa position parmi les principales références scientifiques et médicales en Afrique et dans le monde arabe.