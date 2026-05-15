Tunisie: Ligue 1 - Dernière journée - CA-OB (1-1) - Un titre bien savouré

Un match moyen pour un CA distrait et pas très sérieux en deuxième mi-temps. N'empêche, ce fut la fête du 14e titre de champion et le couronnement d'un merveilleux parcours. L'OB assure son maintien après le nul de la JSK à Métlaoui.

Une assistance record pour cette apothéose à Radès. Il y avait de quoi. C'est le match de la remise du trophée de champion 2025-2026. Animation musicale même deux heures avant le match, public en liesse depuis le matin, et une ambiance festive et folâtre qui a obligé l'arbitre à arrêter le match deux fois en raison des fumigènes qui ont brouillé la vue, voilà en quelques mots l'ambiance à Radès pour ce match spécial.

Un match spécial où l'enjeu n'était pas énorme pour le CA. Et d'ailleurs pas grand-chose à dire sur ce match avec des Clubistes distraits malgré tout ce qu'on a voulu dire avant le match. Il faut voir le rendement de Zaalouni par exemple, héros contre l'EST, et transparent hier, pour comprendre que le champion en titre n'était pas dans son meilleur élément.

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Il n y avait pas de motivation, et sur le terrain, les mouvements, les actions étaient lentes et mal coordonnées. A part l'occasion de Khan à la 30' qui a buté bizarrement sur Krir, le CA n'a rien fait. Et même en seconde mi-temps, Khadhraoui, Ait Malek, Mesmari et Bouguerra n'avaient pas pesé lourd. Le but de l'OB après la bourde de Ben Abda qui a perdu la balle face à Omri qui sert Mbarek, buteur facile face à Chamekh( 60'), a refroidi les esprits de ce public nombreux.

L'égalisation de Khan à la 67' par la tête n'a rien changé : ce CA n'était pas inspiré et motivé, et l'OB a même raté le KO après une autre bourde, cette fois de Mahmoud à la fin du match, mais Hosni rate le cadeau. Finalement, c'est le partage des points, et c'est surtout cette fête grandiose ponctuée de la remise du sacre bien mérité pour les hommes de Benzarti. Un jour inoubliable, la fête a commencé et va durer encore pour les « Rouge et Blanc ». Pour l'OB, c'est aussi la fête. Un nul qui arrange tout le monde.