Tunisie: USBG-EST (0-1) - Si précieux

15 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid Nalouti

A Ben Guerdane, Hamza Rafia et ses camarades ont remporté une courte, mais précieuse victoire, qui les expédie en Ligue des champions la saison prochaine.

En déplacement à Ben Guerdane pour le dernier match du championnat, les "Sang et Or", conduits par l'entraîneur intérimaire Christian Bracconi, devaient rentrer avec les trois points de la victoire pour assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine. Pour ce faire, ils ont opté dès le départ pour un jeu totalement orienté vers l'offensive. A la 11', une première tentative de Kouceila Boualia qui rate le cadre.

Les Benguerdanais, pour qui le match s'apparente à une simple formalité, ont tout de même répliqué dans les deux minutes par une tentative menée par Ayoub Mcharek dont le tir a été intercepté sans difficulté par le portier "sang et or", Amanallah Memmiche (13'). Ce fut, d'ailleurs, la seule occasion créée par les locaux durant toute la première mi-temps.

Les visiteurs, eux, sont revenus aussitôt à la charge, ratant au passage quelques occasions à l'instar de la frappe de Boualia qui s'est écrasée sur le poteau (28'), ou encore le tir sur corner de Hamza Rafia directement dans les mains du portier adverse, Raed Gazzeh (36').

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Mais à force de vouloir, les "Sang et Or" ont fini par obtenir gain de cause : Hamza Rafia, et suite à un joli assist de la gauche en pleine surface par Kouceila Boualia, ouvre la marque d'une pichenette, signant par là même son premier but sous les couleurs "sang et or" (38').

Puis, il y a eu dans le temps additionnel de la période initiale cette action entamée par Abdramane Konaté, qui sert Jacques Diarra parti sur la gauche, avant de centrer pour Florian Danho. Ce dernier termine le travail en logeant la balle dans les filets (45'+2). Un but refusé après recours à la VAR, estimant qu'il a été précédé d'une faute de Konaté sur Abdallah Amri.

En deuxième mi-temps, les Espérantistes ont repris les débats avec la ferme intention de confirmer leur ascendant. Il y a eu, d'ailleurs, une grosse occasion créée par les visiteurs quand le portier sudiste, Ayoub Gazzeh, a dû intervenir en deux temps pour s'interposer aux tirs de Konaté puis Boualia (62').

Les "Sang et Or" allaient en rester là. Ils ont eu une bonne réaction, remportant ainsi la plus belle victoire de la saison qui leur permet de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

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