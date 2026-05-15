Tunisie: Le CAB perd contre l'ESZ à Bizerte - On collectionne les défaites

Zéro point lors des quatre derniers matches! Inacceptable.

Au CAB c'est la totale?!! Jamais de mémoire, les Cabistes n'ont bouclé une fin de saison aussi catastrophique. Une chute vertigineuse... On a pensé que la dernière défaite à domicile contre l'ASM était un accident de parcours et que les Cabistes allaient se ressaisir à l'occasion du dernier match du championnat et finir en beauté devant leur public.

Quelle n'a pas été la surprise des fans « jaune et noir » de voir leur équipe, méconnaissable, subir une nouvelle défaite devant l'ESZ dans son fief. Même l'entraîneur Sofiane Hidoussi était étonné de la prestation fournie par ses joueurs. « Quand j'ai quitté le CAB en début d'exercice, il n'était pas dans pareille situation.

Même s'il manquait six ou sept joueurs, il devrait y avoir cinq autres qui constituent la base et qui devraient servir, en principe, de locomotive », disait- il après la rencontre. Et d'ajouter, l'air inquiet et le regard hagard face aux journalistes : « Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il vaut mieux s'en tenir là.

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Maintenant, il faut préparer le match de Coupe contre ce même adversaire à Zarzis, c'est ce qui urge le plus ». Concernant la partie, il n'a pas été très bavard : « Le CAB a bien débuté, mais ça s'est vite gâté pour nous. En seconde mi-temps, nous étions loin de la forme habituelle ».

On peut espérer que Guesmi, Kchok, Doukali, Dridi, Rhimi, Fonseca et Ayendi, tous absents, seront là lors du match de Coupe. Il s'agit du seul argument valable qui aide à garder espoir dans le camp bizertin... Le revenant Hidoussi pourra-t-il métamorphoser l'équipe en si peu de temps? On le saura dans dix jours...