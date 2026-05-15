Afrique: Marché des équipements - Une fusion internationale sous examen au pays

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé avoir reçu une notification de la Commission de la concurrence et de la protection du consommateur du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), concernant une opération de concentration économique entre Tractafric Equipment International GBL, en qualité d'acquéreur, et Bartrac Equipment GBL, société cible.

Selon le communiqué du ministère publié vendredi, cette opération a été officiellement notifiée à la Commission du COMESA le 7 mai 2026 et enregistrée sous le numéro CCC/MER/04/14/2026, conformément au règlement du COMESA sur la concurrence et la protection du consommateur pour l'année 2025.

Le ministère précise que cette concentration est désormais soumise à une phase d'examen et de consultation, dans le cadre des mécanismes régionaux de contrôle des opérations de fusion et d'acquisition.

Une consultation ouverte aux acteurs économiques

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Dans ce cadre, le ministère appelle les structures publiques, les organisations professionnelles, les opérateurs économiques ainsi que toute partie intéressée à consulter la notification sur le site officiel de la Commission du COMESA, via la rubrique dédiée aux registres des cas en cours.

Les parties concernées sont invitées à transmettre toute observation, information ou contribution permettant d'évaluer l'impact de cette opération sur l'intérêt général et sur le niveau de concurrence sur le marché tunisien. Le délai fixé pour la soumission des contributions expire le mardi 19 mai 2026.

L'opération concerne des entreprises actives dans la distribution d'équipements et de machines destinés à plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'agriculture, l'industrie, les mines, l'électricité et le bâtiment, avec des portefeuilles de marques internationales.

Le ministère du Commerce a indiqué que les observations et informations complémentaires peuvent être transmises directement à la Direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques.

Enfin, les autorités appellent l'ensemble des parties prenantes à respecter les délais de consultation, soulignant l'importance de ce dossier pour l'évaluation des effets potentiels sur la concurrence et l'équilibre du marché tunisien.