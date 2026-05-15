Tunisie: Au pays - Le mufti reçoit un rapport sur l'observation du croissant de Dhul-Hijja

15 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le mufti de la République, Hichem Ben Mahmoud, a reçu vendredi 15 mai 2026 un rapport de l'Institut national de la météorologie (INM) relatif aux données astronomiques concernant l'observation du croissant lunaire du mois de Dhul-Hijja 1447 de l'Hégire.

Selon un communiqué du bureau de l'ifta, une séance de travail a été organisée à cette occasion, au cours de laquelle le chef du service d'astronomie de l'INM, Yassine Zerouki, a présenté un rapport détaillé sur les conditions scientifiques et astronomiques liées à la visibilité du croissant lunaire.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation des observations officielles du calendrier hégirien, notamment pour la détermination du début du mois de Dhul-Hijja.

Le bureau de l'ifta rappelle qu'il demeure la seule instance officielle habilitée à annoncer l'entrée des mois lunaires en Tunisie, conformément aux procédures en vigueur.

 

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