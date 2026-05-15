Tunisie: Bizerte - La plateforme pétrolière échouée depuis janvier 2025 quitte enfin les côtes tunisiennes

La plateforme pétrolière qui échouée depuis le 12 janvier 2025 au large de Bizerte, a quitté les côtes de Bizerte vendredi matin, après le parachèvement de l'ensemble des procédures administratives et juridiques requises auprès des autorités concernées, a annoncé le ministère des transports dans un communiqué.

L'ensemble des parties intervenantes ont coordonné leurs efforts et mobilisé les moyens logistiques nécessaires afin de permettre le départ de la plateforme dans les meilleures conditions, souligne la même source.

L'Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) a pris part au tractage de la plateforme et à son éloignement de la zone d'échouement, située à El Houichat sur le littoral Nord du gouvernorat de Bizerte.

L'office a mobilisé à cet effet ses récents équipements, notamment le nouveau remorqueur maritime « Mekteris », récemment mis en exploitation au port de Bizerte-Menzel Bourguiba. Cette opération témoigne de l'efficacité de l'investissement visant à renouveler l'infrastructure de l'office et à renforcer sa disponibilité nécessaire pour ce type d'opérations, selon le communiqué.

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Il convient de rappeler que la plateforme maritime d'un poids d'environ 25 mille tonnes, été coïncée sur la côte rocheuse de la plage d'Houichet, depuis son échouement le 12 janvier 2025, lors de son transit de l'Europe vers la Turquie.