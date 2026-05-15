Tunisie: ARP - Projet de loi pour améliorer la situation socio-économique des retraités

15 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Quarante députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) viennent de déposer un projet de loi novateur dédié à la prise en charge des seniors. Cette initiative législative propose un arsenal d'exonérations médicales ainsi que des réductions tarifaires majeures dans les transports, la santé et le tourisme. Et ce, pour rehausser la qualité de vie des retraités.

Le projet législatif qui se vise l'amélioration de la situation des aînés ambitionne d'accorder un panier d'avantages sociaux, sanitaires et culturels ciblé afin d'atténuer l'impact du coût de la vie et par ricochet, garantir un vieillissement digne.

Sur le réseau national, la proposition suggère d'octroyer aux retraités une réduction minimale de 30 % sur l'ensemble des tarifs des transports publics urbains, régionaux et interurbains. Pour formaliser ce droit, un « carnet de transport du retraité » sera instauré, dont les modalités d'attribution seront encadrées par un décret d'application. Ce projet de loi s'étend également à la diaspora où l'on a proposé que les retraités tunisiens résidant à l'étranger (TRE) bénéficient d'une réduction d'au moins 30 % sur les billets des compagnies nationales aérienne (Tunisair) et maritime (CTN). Cet avantage sera applicable hors des périodes de haute saison, suivant des critères fixés ultérieurement par décret.

Circuit prioritaire et loisirs

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Pour ce qui est du volet médical, il constitue le pilier central de cette initiative parlementaire. De fait, le texte demande l'exonération totale de la contribution financière des retraités pour tous les services de prévention, de dépistage précoce des cancers et des pathologies cardiaques au sein des structures sanitaires publiques. De plus, la proposition de loi prévoit l'aménagement obligatoire d'un « circuit spécifiquement réservé au retraité » dans tous les hôpitaux publics du pays.

Et ce, justifie-t-on, pour assurer aux patients seniors la priorité d'obtention des rendez-vous médicaux et de la programmation des interventions chirurgicales.

Les parlementaires souhaitent également faciliter l'accès des retraités aux activités de détente et au patrimoine culturel. La proposition de loi stipule dans ce sens une réduction d'au moins 40 % sur les tarifs des nuitées et des prestations dans les hôtels et les établissements touristiques homologués, applicable en basse saison. Et ce, à côté d'une réduction d'au moins 50 % sur le prix des billets d'entrée aux festivals nationaux et aux manifestations culturelles officielles.

 

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