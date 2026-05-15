Tunisie: Coopération académique - Le pays et la Chine intensifient leurs échanges universitaires à Pékin

L'ambassadeur de Tunisie à Pékin, Adel El Arbi, a participé à la 22ème édition du Festival international de la jeunesse et de la culture à l'UIBE. Cette visite officielle a permis de baliser le chemin d'un partenariat académique renforcé et marqué par une volonté de doubler les bourses d'études allouées aux étudiants tunisiens en Chine.

Lors de sa participation au Festival international de la jeunesse et de la culture, événement annuel phare de l'Université de commerce international et d'économie de Pékin (UIBE), l'ambassadeur tunisien Adel El Arbi a activement plaidé pour une intensification des flux étudiants. Une action qui confirme que les leviers de développement de la coopération universitaire entre la Tunisie et la Chine ne cessent de se concrétiser et s'avèrent même au coeur des priorités diplomatiques.

Selon un communiqué officiel de l'ambassade de Tunisie à Pékin, on y note que ce déplacement vise à insuffler une nouvelle dynamique aux relations académiques bilatérales. L'examen des mécanismes incitatifs chinois et l'objectif concret de doubler le nombre de bourses octroyées aux étudiants tunisiens ont été au coeur de la rencontre, ajoute-t-on.

Capital humain et dialogue culturel

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Accompagné par Mohamed Anis Touati, diplomate chargé de la coopération académique, et à travers cette participation au Festival précité, le chef de la mission diplomatique tunisienne a ainsi confirmé la démarche de rapprochement scientifique entre les deux pays.

Lors des entretiens avec le président de l'UIBE et plusieurs hauts responsables du gouvernement local chinois, l'ambassadeur tunisien a réaffirmé le choix stratégique de la Tunisie. Il a ainsi rappelé l'importance cruciale qu'accorde l'État tunisien aux secteurs de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique, soulignant que l'investissement dans le capital humain demeure le moteur indispensable du progrès économique et social.

Le diplomate a prononcé un discours mettant en avant le rôle de ces manifestations culturelles pour rapprocher les peuples. Les qualifiant d'occasions privilégiées de faire rayonner la culture des pays d'origine auprès de la jeunesse chinoise, l'ambassadeur a profité de cette tribune pour appeler à des partenariats plus étroits entre les universités des deux pays ce qui consolide davantage les liens bilatéraux.

La visite s'est clôturée par un échange interactif très fructueux au sein du département de langue arabe de l'université. En présence du corps enseignant et des étudiants, les discussions ont mis en lumière la richesse historique des civilisations arabe et chinoise. Cette rencontre a également permis de tracer des perspectives d'avenir concrètes : intensification des échanges scientifiques, programmation de conférences dédiées à la civilisation tunisienne, et renforcement structurel des programmes de coopération académique avec l'Université de Carthage.