Tunisie: Un serpent mortel tue une fillette de 5 ans à Kasserine

15 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Une fillette âgée de 5 ans est décédée après avoir été mordue par un serpent venimeux alors qu'elle jouait devant son domicile situé dans une zone montagneuse de Sbiba, dans le gouvernorat de Kasserine, a indiqué vendredi un membre du conseil local.

Selon Mohamed El Hadi Abbassi, la mère de l'enfant a retrouvé sa fille sans vie sur les lieux de l'incident. Le drame serait survenu mardi dernier.

Le responsable local a précisé, lors d'une intervention sur Jawhara FM, que le serpent impliqué a été tué après l'incident.

De son côté, un spécialiste de la capture de serpents, Bachir El Bejaoui, a indiqué que l'animal en question serait le "serpent mauritanien" une espèce considérée comme l'une des plus répandues en Tunisie et parmi les plus dangereuses.

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Il a appelé à la vigilance, recommandant d'éviter les zones isolées, les terrains abandonnés et les abords des oueds, où ces reptiles sont fréquemment présents, tout en soulignant qu'ils peuvent également se retrouver dans des zones habitées.

Le spécialiste a enfin insisté sur les gestes à adopter en cas de morsure : éviter de bouger, ne pas inciser ni comprimer la plaie, et se rendre immédiatement dans la structure sanitaire la plus proche, mettant en garde contre les pratiques traditionnelles qui peuvent aggraver l'état de la victime.

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