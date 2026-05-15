Tunisie: Santé oculaire - Un action nationale pour opérer 1 000 patients démunis de la cataracte

Sous la direction du ministère de la Santé, l'association « One Day One Dream » lance la deuxième Journée nationale de la santé oculaire. Cette mobilisation prévue dans 48 structures hospitalières publiques et privées du pays, vise à restaurer la vue de 1 000 patients démunis.

Prévue pour le 23 mai 2026, au sein de 28 établissements hospitaliers publics et 20 établissements de santé privés répartis sur les différentes régions de la République, selon la présidente de l'association, Dorra Karra Ali Mouelhi, la journée sera sous forme d'une opération humanitaire et médicale d'envergure nationale.

Invitée ce vendredi 15 mai 2026 dans l'émission « Clinique médicale » sur les ondes de la Radio Nationale, la présidente de l'association a précisé que l'objectif prioritaire est de prendre en charge environ 1 000 patients souffrant de la cataracte. Les bénéficiaires ciblés sont les titulaires de cartes de soins à tarif réduit. Mme Mouelhi a souligné que le nombre total de malades nécessitant actuellement cette intervention chirurgicale s'élève à environ 1 500 cas sur tout le territoire.

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L'intervenante a insisté sur l'importance de la solidarité pour venir en aide à ces patients. Et ce en invitant professionnels de santé, entreprises et citoyens à s'impliquer activement dans cette action humanitaire. Et ce, pour couvrir les besoins immédiats concernent le financement et la fourniture d'implants de cristallin (lentilles intraoculaires), de consommables médicaux et de médicaments spécifiques.

« Cette initiative représente une étape concrète pour restaurer la vue et améliorer la qualité de vie », a-t-elle laissé entendre. Et d'ajouter que la réussite de cette journée repose sur un protocole de soins complet et sécurisé. La présidente de « One Day One Dream » a garanti que la prise en charge ne s'arrêtera pas à l'acte chirurgical. Le dispositif, a-t-elle noté, intègre l'octroi entièrement gratuit des implants et des traitements médicaux nécessaires et un suivi postopératoire obligatoire planifié dès le lendemain de l'intervention.

Il sera également question de maintenir un contrôle médical régulier à moyen terme pour s'assurer de la guérison des sujets. Le protocole comprend aussi la prise en charge logistique du transport et de l'hébergement pour les patients isolés ou à mobilité réduite.

Une initiative louable dans la mesure où elle tend à restaurer la vue de centaines de Tunisiens en leur offrant une opportunité concrète de retrouver leur autonomie et d'améliorer durablement leur qualité de vie.