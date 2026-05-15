Tunisie: WFK et KAAT - Une coopération au service de l'environnement, de la santé et de la solidarité

Deux journées d'engagement, de partage et de coopération : 13 et 14 mai 2026

La KOICA (Agence Coréenne de Coopération Internationale), en collaboration avec le réseau des alumni de la KOICA en Tunisie (KAAT) et le programme World Friends Korea (WFK), a organisé à Sfax, les 13 et 14 mai 2026, deux initiatives de coopération.

Ces activités ont combiné une session de partage de connaissances autour d'un enjeu environnemental et une action de soutien fondée sur les besoins exprimés par le secteur de la santé, illustrant une coopération qui vise à mieux comprendre les réalités du terrain et à identifier, ensemble, des réponses concrètes.

KAAT : Réseau d'alumni tunisiens ayant participé aux programmes de formation de la KOICA, actif dans le partage de connaissances, les activités d'échange et la promotion de la coopération.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

WFK (World Friends Korea) : Marque nationale fédératrice du volontariat international de la République de Corée, à laquelle participent plusieurs institutions, dont la KOICA. Dans le cadre de cet événement, des volontaires de la KOICA (programme WFK) ont mené des activités sur le terrain.

13 mai 2026 : session de partage de connaissances dédiée aux jeunes (Gestion des déchets solides)

Le 13 mai, la KAAT, en collaboration avec l'Association Ifrikya, a conçu et animé une session de partage de connaissances dédiée à la gestion des déchets solides, au profit des jeunes.

L'objectif était d'aider les participants à mieux comprendre les enjeux environnementaux locaux, à élargir leurs idées de solutions et à favoriser des échanges entre les acteurs issus de différents horizons.

La session a été facilitée par M. Radhouan Chamroukhi, alumni du programme CIAT (Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow). À travers des présentations thématiques, des ateliers participatifs et des échanges d'expériences, les participants ont analysé l'état des lieux et les défis liés à la gestion des déchets, puis ont discuté d'approches concrètes, incluant la participation citoyenne et le potentiel d'initiatives portées par les jeunes.

Cette session a constitué une opportunité de relier les expériences de différents acteurs engagés dans l'environnement, d'élargir les pistes de collaboration, et de mettre en valeur la participation des jeunes ainsi que la faisabilité d'actions durables à l'échelle locale.

14 mai 2026 : Soutien en équipements médicaux et activités créatives au CHU Hédi Chaker

Le 14 mai, la KOICA, en partenariat avec la KAAT et les volontaires WFK, a mis en oeuvre une activité de soutien au Centre Hospitalo-Universitaire Hédi Chaker de Sfax, au profit du service d'Hématologie Clinique.

Cette activité s'inscrit dans une démarche concerte : la KAAT a contribué, en lien étroit avec l'hôpital, à identifier les besoins prioritaires sur le terrain, tandis que les échanges avec les responsables hospitaliers, les parties prenantes concernées et la KOICA ont permis de préciser les enjeux et de convenir d'une réponse pragmatique. Dans un contexte de ressources limitées, l'objectif a été de s'accorder sur une solution susceptible d'apporter un appui concret à l'amélioration de l'environnement de prise en charge, ce qui s'est traduit par un soutien en équipements médicaux.

Le service concerné constitue un point de référence pour la prise en charge des patients atteints de cancers du sang provenant de plusieurs régions du centre et du sud du pays, notamment pour les traitements de chimiothérapie et la transfusion. La présente action vise à contribuer au renforcement des capacités d'accueil et à l'amélioration des conditions de soins.

Par ailleurs, 8 volontaires KOICA du programme WFK ont animé, au sein de l'hôpital, des activités créatives et artistiques inspirées de la culture coréenne au profit des enfants hospitalisés.

Les jeunes patients ont ainsi participé à un atelier de papier coloré, inspiré des couleurs traditionnelles coréennes, comprenant notamment des activites de pliage et de décoration.

Cette activité a également été completé par une experience linguistique et culturelle, au cours de laquelle les partcipants ont pu ecrire leur prénom en coréen [hangul] et s'intier à quelques expressions simples.

Acessibles à tous, ce programme d' échange culturel fondé sur l' art et la langue a offert aux enfants des moments de reconfort et de détente,tout en illustant la dimension humaine de la coopération.

L'activité s'est déroulée en présence de la Direction du Bureau de la KOICA en Tunisie, de la Direction régionale de la Santé de Sfax, des responsables de l'hôpital et du service concerné, ainsi que des représentants de la KOICA, de la KAAT, du programme WFK et du personnel administratif et technique.

La cérémonie s'est tenue en présence de :▶ Mme Nam Ilwoo, Directrice pays de la KOICA en Tunisie

▶ M. Hatem Cherif, Directeur régional de la Santé de Sfax

▶ Mme. Imen Chabchoub, Directrice générale par interim; du CHU Hédi Chaker de Sfax

▶ Pr. Moez Elloumi, Chef du service d'hématologie au CHU Hédi Chaker de Sfax

▶ Dr. Sami Kamoun, president de comité medicale de CHU Hédi Chaker de Sfax

▶ Des représentants de la KOICA, de la KAAT, du programme WFK, ainsi que du personnel administratif et technique de l'hôpital

« L'engagement de la République de Corée en Tunisie va au-delà du transfert de connaissances. Il se traduit aussi par des actions concrètes sur le terrain, en appui aux priorités locales. »

Mme Nam Ilwoo, Directrice pays de la KOICA en Tunisie

Une coopération qui relie les personnes et renforce les partenariats

Les deux journées organisées à Sfax ont permis d'articuler partage de connaissances, participation communautaire et soutien sectoriel, dans le cadre d'une coopération mise en oeuvre en étroite collaboration avec les partenaires. La KOICA continuera de travailler avec la KAAT, le programme WFK et les institutions partenaires afin d'accompagner des initiatives durables et inclusives, et de soutenir une coopération qui se traduit par des résultats concrets sur le terrain.