Maroc/Afrique du Sud: Sundowns-ASFAR - Fête africaine et vraie charge symbolique

Dimanche à 15 heures, au Loftus Versfeld Stadium à Pretoria, se disputera la finale aller de la Ligue des Champions entre Mamelodi Sundowns et l'AS FAR. Ce sera une certaine idée du football africain moderne à laquelle on assistera.

En effet, cette rencontre se jouera entre la maîtrise méthodique de Mamelodi Sundowns et la résilience tactique d'une AS FAR revenue, quarante ans plus tard, au sommet de ses ambitions continentales.

A l'échelle du continent justement, c'est presque une affiche-manifeste où l'ambition sud-africaine se frottera au retour d'une institution historique marocaine. Mamelodi Sundowns incarne le football moderne du continent : ultra-structuré, doté de moyens considérables, techniquement léché, avec une culture de possession très européenne. Pretoria vit cette finale comme une obligation de reconquête après plusieurs campagnes frustrantes depuis son sacre en 2016.

L'AS FAR porte autre chose et à Pretoria l'attente est grande. C'est le retour d'un monument historique du football marocain sur la scène continentale. Le club r'bati dispute sa première finale moderne de Ligue des champions CAF, lui qui n'avait plus atteint ce niveau depuis son sacre de 1985 sous l'ancien format. Pour beaucoup cette campagne ressemble à une restauration symbolique.

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Et à travers le continent, cette finale est perçue comme un duel entre deux modèles de réussite africaine. A Pretoria, l'ambiance oscille entre excitation et nervosité. Les forums et médias sud-africains parlent d'un impératif, à savoir frapper fort à domicile. Pourquoi ? Parce que Loftus Versfeld Stadium est censé être une forteresse. Sundowns y reste extrêmement solide contre les clubs nord-africains, avec une série d'invincibilité à domicile dans cette configuration.

Le supporter sud-africain voit ce match comme une opportunité de confirmer la domination domestique et une certaine preuve que le projet Sundowns reste l'un des plus avancés d'Afrique. Là-bas, le mot qui revient souvent, c'est "pressure". Mais en football africain, cette pression peut devenir un piège. L'ASFAR en sait des choses, pour l'avoir déjà joué à deux reprises.

Côté marocain, le climat est très différent. A Rabat et dans tout le Royaume, on sent une forme de fierté contenue. L'AS FAR arrive sans le costume du favori absolu, et cette posture convient parfaitement à son ADN. C'est d'ailleurs le sentiment dominant chez ses supporters. Le club a déjà prouvé qu'il savait souffrir. Le parcours contre Berkane en demi, aller et retour et même avant, en est la référence en ce sens. Ceci avait laissé cette impression d'une équipe disciplinée, mentalement mature, capable de plier sans rompre. Les fans de l'AS FAR ne demandent qu'une chose : Ramener un nul -- voire un court revers. Ce serait presque vécu comme une victoire stratégique avant le retour à Rabat.

Le véritable intérêt de cette finale réside sans doute dans sa dimension tactique. D'un côté, Mamelodi Sundowns affiche une identité de jeu parfaitement assumée, fondée sur une possession haute, un pressing intense, des transitions rapides et une maîtrise technique lui permettant souvent d'étouffer ses adversaires en imposant son tempo.

En face, l'AS FAR oppose un registre différent, bâti sur la rigueur d'un bloc compact, une discipline défensive remarquable, une efficacité redoutable dans les transitions et une résilience mentale forgée tout au long de son parcours continental.

Les précédents face-à-face remontent à la phase de groupes de l'édition 2024-2025. Deux confrontations, deux résultats identiques, et une impression persistante d'équilibre entre les deux formations. A Rabat, les Sud-Africains avaient cru tenir la victoire après l'ouverture du score d'Iqraam Rayners au coeur de la seconde période, avant que Mohamed Hrimat ne surgisse pour remettre les siens à hauteur et arracher un nul précieux.

Le scénario s'est répété quelques semaines plus tard à Pretoria. Peter Shalulile avait rapidement placé Sundowns en tête, pensant sans doute mettre son équipe sur la voie du succès, mais l'AS FAR, fidèle à sa réputation de résilience, avait trouvé les ressources nécessaires pour revenir en fin de rencontre grâce à Amine Zehzouh, auteur de l'égalisation à sept minutes du terme. En seize confrontations face à des représentants du Royaume, le bilan de Sundowns est de quatre victoires, cinq défaites et sept matches nuls, avec onze buts inscrits pour douze concédés.

Dans un entretien exclusif accordé à CAFOnline.com, Alexandre Santos, le technicien portugais de l'ASFAR a reconnu que l'opposition face aux Mamelodi Sundowns s'annonce particulièrement exigeante, au regard de la solidité du club sud-africain et de son riche vécu sur la scène continentale. Il a également souligné que son groupe concentrait actuellement ses efforts sur la rigueur tactique, la réduction des approximations et l'optimisation des phases décisives, avec l'ambition d'aborder cette rencontre avec sérénité, confiance et forte personnalité collective.