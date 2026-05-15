Afrique: FICAK - Les productions cinématographiques africaines à l'épreuve des plateformes numériques

L'administration du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK) organise, dans le sillage de sa 26ème édition prévue du 30 mai au 6 juin prochain, un colloque d'envergure sous le thème "Les productions cinématographiques africaines à l'épreuve des plateformes de diffusion numérique", avec la participation d'un parterre de chercheurs, critiques, réalisateurs, producteurs et professionnels du septième art, issus d'Afrique et d'ailleurs.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette nouvelle grand-messe cinématographique a fait le choix de cette thématique pour faire écho aux profondes mutations qui redessinent le paysage audiovisuel mondial, indique un communiqué des organisateurs. Ce choix s'impose face à l'essor fulgurant des plateformes de streaming qui a engendré des bouleversements structurels et radicaux dans les paradigmes de production, de distribution et de consommation de l'oeuvre filmique.

Ce symposium ambitionne ainsi de jeter les bases d'un débat intellectuel, esthétique et professionnel de haut niveau autour du devenir de l'image africaine. Il puise son essence dans la conviction profonde que l'enjeu contemporain dépasse désormais la simple production de films pour toucher à la préservation de l'indépendance de l'imaginaire africain.

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Il s'agit, in fine, de défendre le droit inaliénable du continent à se réapproprier ses propres récits et sa propre représentation visuelle, fait observer le communiqué, prévenant que la dépossession ou "l'occupation" de l'image africaine pourrait paver la voie à une nouvelle forme d'hégémonie culturelle sur le continent.

Erigé en moment intellectuel fort de la programmation de cette 26ème édition, ce panel constituera un véritable carrefour d'échange d'expertises et de croisement des regards entre les créateurs et les universitaires. Il contribuera indéniablement à conforter le leadership du FICAK en tant qu'espace incontournable de dialogue culturel et de réflexion prospective sur les défis, les enjeux et les mutations du cinéma africain contemporain.