Maroc: Le pays participe à la 35ème édition du Salon international du livre de Doha

Le coup d'envoi de la 35e édition du Salon international du livre de Doha, a été donné jeudi au Centre des expositions et des conférences de la capitale du Qatar, avec la participation de 520 maisons d'édition arabes et étrangères dont neuf marocaines.

Cette édition se distingue par l'attention particulière accordée aux publications destinées aux enfants et à la jeunesse.

La cérémonie d'ouverture, présidée par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a été marquée par le lancement du projet de livre «C'est le Qatar», présenté comme une "encyclopédie culturelle documentaire exhaustive racontant l'histoire du Qatar au monde".

Ce projet constitue l'un des événements majeurs du salon, mettant en lumière des aspects de l'histoire, de la culture et du patrimoine de l'Etat du Qatar. Selon les organisateurs, il contribue également à enrichir l'édition de livre en arabe grâce à une production de qualité, "documentant le parcours du pays en tant que terre d'histoire, de culture et de vie".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette édition, qui se poursuivra jusqu'au 23 du mois courant, verra la signature de plus de 140 nouvelles publications et la présentation de plus de 1,8 million de livres.

Cet événement culturel comprend également cinq espaces interactifs pour enfants ainsi qu'un bibliobus qui visitera douze écoles de Doha afin de promouvoir le goût de la lecture auprès des élèves, une initiative du Salon pour être le plus proche des établissements scolaires de la ville.

Le défi de l'avenir sera de replonger le jeune public dans l'atmosphère des bibliothèques scolaires grâce à des caravanes itinérantes parcourant plusieurs régions, dans une démarche rappelant l'époque précédant les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, ont estimé les organisateurs, soulignant que l'objectif étant de combiner culture du livre et lecture tout en sensibilisant à l'usage des technologies modernes pour développer les compétences des enfants.

Sur le plan culturel, des thématiques d'actualité sont abordées à travers conférences, séminaires et expositions muséales, notamment celles proposées par Qatar Museums qui, par le biais de leurs publications et présentations en plusieurs langues, traitent de sujets portant notamment sur "La culture de la gastronomie dans le monde islamique" et "Merveilles de l'Atlas : voyage à travers le patrimoine du Maroc".