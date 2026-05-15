Maroc: Le théâtre de l'Hermitage ouvre ses portes avec la pièce 'Les oubliés'

Le théâtre de l'Hermitage a ouvert ses portes, jeudi soir à Casablanca, avec la présentation de la pièce "Les oubliés", mise en scène par l'artiste Rachid Laroussi, avec la participation d'une pléiade de figures de la scène théâtrale marocaine.

La cérémonie d'ouverture, organisée par la Direction régionale de la Culture à Casablanca-Settat à l'occasion de la Journée nationale du théâtre, s'est déroulée en présence notamment du wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, du président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, ainsi que de nombreux artistes et pionniers du théâtre.

Dans une allocution à cette occasion, la directrice régionale de la Culture à Casablanca-Settat, Hafida Khouyi, a souligné que le théâtre de l'Hermitage constitue un apport qualitatif aux infrastructures culturelles de la ville et le fruit d'un partenariat fructueux entre le ministère et la commune de Casablanca.

Ce projet, a-t-elle poursuivi, s'inscrit en parfaite harmonie avec le projet Royal visant à renforcer le réseau des théâtres au niveau de la ville et à élargir son offre culturelle et artistique, de manière à consacrer sa place en tant que pôle culturel national.

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Elle a ajouté que ce projet tire également son importance de son emplacement stratégique, dans un environnement lié à une riche histoire artistique et culturelle, qui a accueilli des noms et des personnalités ayant marqué la scène créative aux niveaux local et national.

Dans ce sens, Mme Khouyi a relevé que "le théâtre de l'Hermitage ne représente pas seulement un nouvel édifice, mais le prolongement d'une mémoire artistique vivante et un nouvel élan pour la vie culturelle de la ville".

Elle a également exprimé l'espoir que ce théâtre constitue un véritable espace de soutien à la création théâtrale et de rapprochement de l'action culturelle des différentes catégories de public, tout en attirant les jeunes et les enfants et en renforçant la dynamique culturelle à Casablanca et dans l'ensemble de la région.

Par ailleurs, elle a estimé que la Journée nationale du théâtre n'est pas un simple rendez-vous festif, mais une fête nationale qui célèbre le théâtre et les dramaturges marocains, traduisant une reconnaissance institutionnelle et symbolique de l'importance de cet art noble dans le paysage culturel national.

Cette journée, a-t-elle ajouté, constitue aussi une occasion de réaffirmer la place du théâtre en tant qu'espace de création et d'éducation, ainsi qu'un levier pour l'ancrage des valeurs de beauté, de dialogue et d'ouverture.

Cette structure moderne comprend plusieurs espaces culturels et artistiques, notamment une salle de théâtre d'une capacité de 600 places, un institut de musique, une bibliothèque et une galerie d'arts plastiques, en plus de locaux administratifs abritant le siège de la Direction régionale de la Culture et celui de l'administration de la Conservation régionale du patrimoine culturel.

Les festivités se poursuivront jusqu'au 16 mai courant. Au programme de samedi soir, l'Orchestre andalou de Fès, sous la direction de Mohamed Briouel, la chanteuse Chaimae Imran et le groupe Nass El Ghiwane.