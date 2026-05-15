Afrique: L'ambassadeur d'Angola présente ses lettres de créance au Roi du Maroc

15 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'ambassadeur d'Angola auprès du Royaume du Maroc, José Filipe, a présenté ses lettres de créance au Roi Mohammed VI jeudi, l'autorisant à exercer les fonctions de représentant diplomatique de l'Angola dans ce pays d'Afrique du Nord.

Selon un communiqué de presse de la représentation diplomatique de l'Angola au Maroc, transmis à l'ANGOP ce vendredi, cet acte s'inscrit dans le but de renforcer les mécanismes de rapprochement entre l'Angola et le Maroc, notamment dans les domaines politique, économique, culturel et de la coordination africaine sur les questions d'intérêt commun.

L'accréditation du diplomate, précise le document, intervient à un moment où la politique étrangère angolaise accorde une attention particulière aux transformations en cours sur le continent africain et vise à consolider la présence de l'Angola dans les espaces jugés stratégiques pour l'approfondissement du dialogue politique et de la coopération entre les États africains.

Nommé par le Président de la République, João Lourenço, en février 2025, José Filipe a auparavant été ambassadeur de l'Angola en Hongrie, en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord, dans ces deux derniers pays avec le statut de non-résident.

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