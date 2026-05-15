Angola: Le Salon régional des technologies réunit 150 exposants à Huambo

Huambo — Cent cinquante exposants participent, dès aujourd'hui, vendredi, à la 3e édition du Salon régional des technologies (FERTIC-Huambo), visant à promouvoir le savoir, l'innovation, la créativité, l'inclusion numérique et les solutions modernes destinées aux institutions publiques et privées.

L'événement, inauguré par le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, se déroule jusqu'à dimanche dans la cour du Centre culturel « Manuel Rui Monteiro », situé dans la partie haute de la ville, sous le thème « La numérisation des services, voie vers la modernisation administrative ».

Ces exposants, originaires des provinces de Benguela, Bié, Huambo, Huíla, Lunda-Sul, Moxico-Leste et Zaïre, et opèrent dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, profiteront de cette occasion pour renforcer leurs partenariats et contribuer à la croissance technologique du pays.

À cette occasion, le gouverneur Pereira Alfredo a exprimé son admiration pour la créativité et les initiatives technologiques des exposants, notamment les étudiants, les inventeurs de jeunes entreprises et les institutions du secteur.

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Le gouverneur a souligné que ces entreprises font preuve d'une véritable prouesse d'innovation, qui mérite le soutien de tous.

Le dirigeant a déclaré que FERTICI-Huambo représente une symbiose entre les recherches menées actuellement dans le monde universitaire et leur commercialisation, ainsi qu'un échange d'expériences entre les différents créateurs.

Le gouverneur s'est engagé à encourager et à soutenir les initiatives entrepreneuriales locales pour une croissance progressive sur le marché.

De son côté, le directeur du Bureau local d'enregistrement et de modernisation, Adelino Salvador Tchitau, a affirmé que FERTICI-Huambo constitue une opportunité pour approfondir et développer l'innovation technologique et la transformation numérique au sein de l'administration publique.

Il a exhorté les responsables municipaux à ne pas négliger l'urgence de poursuivre la modernisation et l'adoption de services publics numériques axés sur le citoyen.

Adelino Salvador Tchitau a affirmé que FERTICI-Huambo offre aux administrations municipales un espace pour réaffirmer l'importance de l'interopérabilité institutionnelle, de la réduction des lourdeurs administratives et de la simplification des démarches administratives.

La première édition du salon s'est tenue en 2019 à la Bibliothèque provinciale de Huambo, et la seconde en 2022 au pavillon polyvalent Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem. Ces éditions ont donné des résultats encourageants, soulignant l'énorme potentiel de la région Centre-Sud dans ces domaines.