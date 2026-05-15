Afrique: L'Angola réaffirme son engagement en faveur des mécanismes africains de financement

Luanda — L'Angola maintient son engagement à soutenir les efforts de l'Agence de Développement de l'Union africaine - Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD), notamment à travers l'avancement de mécanismes de financement innovants pilotés par les Africains eux-mêmes, a déclaré jeudi le ministre des Relations extérieures, Téte António.

S'exprimant à l'ouverture de la 74e session ordinaire du Comité directeur de l'AUDA-NEPAD, qui se tient à Sandton, le responsable a indiqué que le pays demeure engagé dans le renforcement des plateformes régionales d'investissement ainsi que dans l'accélération de la mise en oeuvre des priorités stratégiques du continent.

Selon un communiqué transmis à l'ANGOP, le ministre a également affirmé que l'Angola soutient la mise en opération du Fonds de développement de l'Union africaine ainsi que de la plateforme « Team Africa ».

Téte António, qui intervenait au nom du Président de la République, João Lourenço, actuel président du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'AUDA-NEPAD, s'est félicité des résultats obtenus lors du Sommet de Luanda sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, organisé l'année dernière.

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Le ministre a estimé que cette rencontre a constitué une étape importante dans le repositionnement de l'agenda africain des infrastructures, en orientant sa mise en oeuvre vers des solutions de financement conduites par les Africains.

Selon le Rapport annuel 2025 de l'AUDA-NEPAD, cité par le ministre angolais, le sommet a permis de générer des opportunités d'infrastructures régionales évaluées à 43,9 milliards de dollars dans les secteurs des transports, de l'énergie, de l'eau et des technologies de l'information et de la communication.

Téte António a également souligné que cette initiative a renforcé le rôle de l'AUDA-NEPAD en tant qu'intégrateur continental de mise en oeuvre, capable d'aligner leadership politique, préparation technique, réforme de la gouvernance et mobilisation des investissements.

À cette occasion, il a réaffirmé l'engagement de l'Angola à soutenir les initiatives liées à la connectivité des infrastructures, à l'industrialisation, aux chaînes de valeur régionales, à l'accès à l'énergie, à la transformation numérique et à l'intégration du commerce transfrontalier dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine.

La 74e session ordinaire du Comité directeur de l'AUDA-NEPAD réunit des représentants gouvernementaux, des membres de la Commission de l'Union africaine, des communautés économiques régionales africaines ainsi que des partenaires internationaux du développement.

La rencontre examine les évolutions géopolitiques et leurs implications pour l'Afrique, avec un accent particulier sur le conflit au Moyen-Orient, les nouvelles dynamiques mondiales émergentes et le rôle des médias.