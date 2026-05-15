Angola: Le ministère des Télécommunications mise sur l'augmentation de la contribution du secteur au PIB

Luanda — Le secrétaire d'État aux Télécommunications et aux Technologies de l'information, Ângelo Buta João, a réaffirmé ce vendredi à Luanda l'engagement de son ministère à accroître la contribution du secteur au produit intérieur brut (PIB).

S'exprimant lors de l'ouverture de la IIIe réunion élargie du Conseil d'administration d'Angola Telecom, il a déclaré que le renforcement de la part du secteur dans le PIB constituait un axe fédérateur et un catalyseur pour les télécommunications en Angola.

Au cours de son discours, Ângelo Buta João a souligné l'interaction continue entre les opérateurs du secteur en vue de la convergence pour la transformation numérique du pays.

Concernant la réunion élargie du Conseil d'administration d'Angola Telecom, il l'a jugée essentielle pour discuter des projets stratégiques qui renforcent la vision d'unification du secteur, dans l'optique d'un développement financier stable, d'une comptabilité rigoureuse et d'une qualité opérationnelle optimale des services fournis.

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Lors de cet événement, le président du conseil d'administration d'Angola Telecom, Adilson dos Santos, a déclaré que l'entreprise se réinventait, citant en exemple la réalisation d'un bénéfice net de 14 milliards de kwanzas en 2025.

Selon lui, ce redressement financier assure la stabilité nécessaire aux investissements dans le capital humain.

Il a indiqué que les objectifs de l'entreprise comprennent le développement des infrastructures, la garantie de la qualité, de l'efficacité et de la connectivité afin de dynamiser le développement numérique de l'Angola.

Il a reconnu que la connectivité requise par le pays ne peut être atteinte isolément, mais par des partenaires stratégiques et une confiance mutuelle, rappelant que le monde numérique « ne dépend pas de la qualité du service que nous offrons aux Angolais, mais bien de l'excellence de notre gestion ».

La troisième et dernière journée de la réunion élargie du conseil d'administration d'Angola Telecom sera consacrée à la structuration des projets, notamment le Réseau national à haut débit, SARSsy, Ilumina Angola, ainsi que la loi générale du travail, l'intelligence émotionnelle dans le management et le plan opérationnel 2026.

Les deux premières journées ont porté sur le marketing et la gestion des produits, les activités commerciales, la gestion des infrastructures et du parc de véhicules, le capital humain, les qualifications professionnelles, le système de management de la qualité, le programme de privatisation et les impacts attendus.