Angola: L'ambassadeur de Suisse qualifie d'excellentes les relations avec le pays

Luanda — L'ambassadeur de Suisse en Angola, Lukas Gasser, a déclaré ce vendredi à Luanda que les relations politiques et économiques entre les deux pays étaient excellentes.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une audience accordée par le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, le diplomate a plaidé pour la ratification, par la Chambre des lois, de l'accord signé en 2023 visant à éviter la double imposition.

Lukas Gasser a indiqué que cette rencontre avait également permis de réaffirmer la qualité des relations entre la Suisse et l'Angola, soulignant la coopération dans les domaines politique, économique et parlementaire.

Le diplomate a rappelé que la visite à Luanda, en mars dernier, du vice-président et ministre des Affaires étrangères de son pays, Ignazio Cassis, avait constitué une étape importante pour le renforcement et l'approfondissement des relations bilatérales.

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Sur le plan économique, Lukas Gasser a souligné le « fort potentiel » existant entre les deux pays et a rappelé qu'un accord visant à éviter la double imposition avait été signé en 2023, dont l'entrée en vigueur est encore subordonnée à sa ratification par le Parlement angolais.

« J'ai demandé à l'Assemblée nationale de ratifier également cet instrument important afin qu'il puisse entrer en vigueur », a-t-il réaffirmé.

Rencontre entre le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de Corée du Sud

À un autre moment, Adão de Almeida s'est entretenu avec l'ambassadeur de Corée du Sud, Kwangjin Choi.

À cette occasion, M. Choi a déclaré à la presse que les relations bilatérales entre les deux États atteignaient un nouveau tournant, impulsé par la visite officielle du Président de la République, João Lourenço, en Corée du Sud il y a deux ans.

Il a souligné que la coopération entre les Assemblées nationales d'Angola et de Corée avait progressé de manière significative dans divers domaines, avec des perspectives d'approfondissement des relations politiques, économiques et institutionnelles depuis la rencontre entre le Chef de l'État angolais et le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, qui s'est tenue en 2014.

Ce processus, a-t-il expliqué, a permis des échanges entre les responsables parlementaires angolais et coréens, dans le cadre de l'Association d'amitié parlementaire et de l'Union interparlementaire (UIP).

« Lors de ma rencontre avec le président de l'Assemblée nationale d'Angola, nous avons évalué le développement de la diplomatie parlementaire et discuté de plusieurs projets pour l'avenir des échanges et de la coopération parlementaires », a-t-il déclaré.

Activité parlementaire

Ce vendredi, lors de la réunion conjointe des commissions de travail spécialisées, les députés ont examiné et approuvé le rapport-avis conjoint sur le projet de loi relatif au régime juridique du bénéficiaire effectif, ainsi que le projet de résolution instituant le 26 novembre comme Journée de l'Assemblée nationale. LDN/MC/LUZ