Angola: Le pays a accueilli plus de cinq mille touristes à bord de navires de croisière

Luanda — Plus de cinq mille touristes ont visité l'Angola à bord de navires de croisière durant la saison 2025/2026, après l'escale effectuée ce vendredi au port de Luanda par un paquebot transportant 578 passagers de diverses nationalités, a annoncé le directeur général de l'agence de tourisme TravelGest, José Cabral.

S'exprimant devant la presse à l'arrivée du navire Seven Seas Mariner, exploité par Regent Seven Seas Cruises, José Cabral a précisé que 90 % des 578 touristes participent à une visite des principaux sites touristiques de la ville de Luanda.

Il a indiqué que la majorité des visiteurs sont de nationalité américaine, suivis de ressortissants britanniques, français, allemands, entre autres. Ceux-ci prendront part à un « city tour » incluant plusieurs lieux emblématiques de la capitale angolaise, notamment le Palácio de Ferro, le Musée d'Anthropologie, la Fortaleza de São Miguel, le mausolée ainsi que l'Ilha de Luanda.

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« Cette activité revêt une importance considérable, car chaque escale d'un navire de croisière à Luanda constitue une forme de promotion et de marketing pour le pays. Il s'agit donc d'un événement majeur : de nombreux touristes se trouvent aujourd'hui dans la capitale. C'est aussi une manière de montrer que nous développons désormais ce segment touristique et que nous sommes en mesure d'accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions », a-t-il souligné.

De son côté, la directrice du Bureau provincial de la Culture et du Tourisme de Luanda, Gersy Pegado, a qualifié de positive l'escale du navire, estimant que la présence des touristes favorise la découverte de la culture angolaise ainsi que des sites touristiques de la capitale.

Elle a également souligné que l'arrivée des visiteurs contribue à dynamiser l'économie angolaise, notamment dans les secteurs de la gastronomie, de l'artisanat et des services connexes.

Selon elle, l'Angola doit cesser d'être perçu uniquement comme un pays à fort potentiel et commencer à générer concrètement des revenus, stimuler différents secteurs d'activité et créer des emplois afin de soutenir la croissance économique.

Le Seven Seas Mariner fut le premier paquebot au monde à disposer exclusivement de cabines avec balcon et a reçu, en 2002, le prix de « Navire de l'année » décerné par Ocean and Cruise News.

Cette croisière a débuté en Afrique du Sud, avant de faire escale en Namibie et en Angola, puis de poursuivre sa route vers l'Europe.