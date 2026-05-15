Angola: Les hôpitaux angolais sont prêts pour la saison sèche

Luanda — Le directeur national des hôpitaux d'Angola, Benedito Quintas, a assuré ce vendredi à Luanda que les établissements hospitaliers du pays sont prêts à faire face à l'augmentation des maladies respiratoires pendant la saison sèche, communément appelée « cacimbo ».

En Angola, le « cacimbo » désigne la saison sèche qui s'étend du 15 mai au 15 août. On l'appelle ainsi par opposition à la saison des pluies, de septembre à avril, mais en réalité, elle est assez humide.

Dans plusieurs régions, un brouillard dense est fréquent durant cette période, ce qui explique son nom.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le responsable a garanti que les hôpitaux disposent du personnel, des médicaments et des ressources techniques nécessaires pour répondre à la demande de soins de santé à cette période de l'année, notamment pour la grippe, le rhume et autres infections respiratoires.

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Selon Benedito Quintas, les établissements hospitaliers appliquent traditionnellement des plans d'intervention liés aux maladies saisonnières, en particulier celles associées au froid.

« On s'attend à une augmentation de la fréquence et de la prévalence des maladies respiratoires à cette période de l'année, et nous sommes prêts à y répondre de manière appropriée », a-t-il déclaré.

Benedito Quintas a expliqué que les services de santé de premier, deuxième et troisième niveaux restent opérationnels pour prendre en charge les enfants et les adultes présentant des symptômes respiratoires ou des complications liées au froid.

Le directeur national des hôpitaux a également appelé les parents et les tuteurs à redoubler de vigilance envers les enfants, considérés comme les plus vulnérables en ce moment.

« Il faut d'abord se rappeler qu'il fait froid. Les enfants doivent être bien couverts et les parents doivent être attentifs aux symptômes tels que la grippe, le rhume, la toux ou le nez qui coule », a-t-il averti.

Parmi les recommandations adressées à la population, le directeur a souligné l'importance d'une hydratation régulière, notamment avec de l'eau et des jus d'agrumes, comme l'orange et le citron, pour renforcer l'organisme.

Benedito Quintas a également mis en garde contre l'automédication, pratique pourtant courante durant la saison sèche, insistant sur le fait que les citoyens doivent consulter un médecin en cas de fièvre persistante ou d'aggravation de leur état.

« La grande majorité des maladies respiratoires sont d'origine virale et beaucoup guérissent spontanément. Nous déconseillons fortement l'automédication », a-t-il souligné.

Le directeur a réaffirmé que les hôpitaux restent équipés et disponibles pour prendre en charge la population, garantissant ainsi une réponse adéquate aux cas nécessitant des soins médicaux durant la période froide.