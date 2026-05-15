Angola: La saison sèche débute officiellement ce vendredi

Luanda — La saison sèche, appelée cacimbo, a débuté ce vendredi 15 en Angola, avec la prévision des températures jusqu'à des niveaux proches de 0 °C, selon l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET).

D'après l'INAMET, les températures minimales les plus basses sont attendues principalement dans les provinces de Bié, Huambo, Huíla, Cunene, Cuando, Cubango, Moxico et Moxico Leste, notamment dans les zones de haute altitude du Plateau central et à l'extrême sud et sud-est du pays.

L'institut prévoit également des précipitations dans les provinces de Cabinda, Uíge et Lunda-Norte jusqu'à la première semaine de juin.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le directeur de l'INAMET, João Afonso, a indiqué que de récentes études scientifiques sur les régimes de précipitations en Angola, menées par les chercheurs de l'institut, montrent que la fin de la saison des pluies varie selon les régions.

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« La saison du Cacimbo ne débute pas simultanément sur l'ensemble du territoire national. Son début et sa durée varient considérablement selon la dynamique de la saison des pluies dans chaque région du pays », a-t-il déclaré.

Il a souligné que cette variabilité avait été documentée dans l'étude des précipitations régionalisées en Angola, qui identifie sept grandes régions climatiques présentant des régimes pluviométriques complètement différents (R1 à R7).

Il a précisé que plus la saison des pluies se termine tôt dans une région donnée, plus le Cacimbo commence tôt.

Il a mis en évidence que les régions de Lunda Norte, Malanje, Uíge, Cuanza-Sul, Huambo, Bié et Lunda Sul connaissent la saison des pluies la plus longue d'Angola, débutant le 1er août et se terminant seulement le 3 juin. Il a rappelé que le Cacimbo est relativement court, se déroulant essentiellement entre juin et juillet.

Le Sud-Ouest (Namibe, au sud-ouest de Benguela et à l'extrême ouest de Cunene) est une région où la saison des pluies est la plus courte du pays, s'étendant du 7 octobre au 9 mai environ. Par conséquent, la saison sèche (Cacimbo) y est plus longue et persistante, débutant en mai.

Selon João Afonso, c'est également dans cette région que la saison sèche est la plus intense, avec un refroidissement marqué, une faible humidité et l'influence du courant froid de Benguela.

Face à ces changements climatiques, les recommandations aux citoyens insistent particulièrement sur la prévention des maladies opportunistes, fréquentes à cette période de l'année.