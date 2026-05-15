Angola: La police arrête 77 citoyens congolais pour tentative de franchissement illégal de la frontière

14 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Uíge ( — Soixante-dix-sept citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) ont été interpellés ces derniers jours dans la province d'Uíge par la police des frontières pour tentative de franchissement illégal de la frontière nationale.

Ces arrestations font suite à 34 cas de franchissement illégal de la frontière enregistrés en sept jours, soit 13 de plus qu'à la même période l'année précédente.

Le rapport hebdomadaire du commandement provincial de la police nationale, transmis à l'ANGOP jeudi, précise que les infractions ont été qualifiées d'immigration clandestine, de tentative de sortie et de séjour illégaux, et de contrebande de carburant.

Selon le document, huit citoyens nationaux ont également été interpellés pour complicité d'immigration clandestine.

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Les arrestations ont eu lieu aux postes frontières de Kimbata, Sabango, Malele, Zuzu et 41 (Maquela do Zombo), ainsi qu'à Fuma, Camuanga (Quimbele) et au poste de commandement de Massau.

Suite à ces opérations, 540 litres de carburant de contrebande et 250 kilogrammes de stupéfiants, communément appelés marijuana, ont été saisis.

Le document indique également qu'au cours des sept derniers jours, la police a arrêté 57 personnes accusées de divers délits.

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