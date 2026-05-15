Angola: La gouverneure de Cabinda appelle au respect des règles de l'OGE/2026

15 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Cabinda — La gouverneure de la province de Cabinda, Suzana de Abreu, a lancé jeudi un appel aux gestionnaires publics afin qu'ils respectent scrupuleusement les règles d'exécution du Budget Général de l'État (OGE) pour 2026.

Elle a formulé cet appel lors de l'ouverture d'un séminaire méthodologique sur les règles d'exécution du budget de l'État pour 2026, organisé par la délégation provinciale aux finances.

Selon la gouverneure, une gestion judicieuse des fonds publics exige des gestionnaires publics rigueur, discipline et responsabilité.

Elle a ajouté que la situation actuelle du pays requiert une plus grande maturité et un sens aigu des responsabilités de la part des gestionnaires publics afin d'améliorer progressivement les conditions de vie de la population.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le délégué provincial aux finances, Daniel Conde, a indiqué qu'un budget de plus de 144,4 milliards de kwanzas avait été approuvé pour la province de Cabinda pour l'exercice 2026, couvrant les dépenses courantes, le paiement des salaires et les programmes d'investissement public.

Le séminaire a abordé des sujets tels que les règles d'exécution du budget de l'État, les procédures d'appel d'offres, la gestion des actifs publics et entre autres thèmes.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.