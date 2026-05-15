Angola: La gouverneure de Cabinda appelle au respect des règles de l'OGE/2026

Cabinda — La gouverneure de la province de Cabinda, Suzana de Abreu, a lancé jeudi un appel aux gestionnaires publics afin qu'ils respectent scrupuleusement les règles d'exécution du Budget Général de l'État (OGE) pour 2026.

Elle a formulé cet appel lors de l'ouverture d'un séminaire méthodologique sur les règles d'exécution du budget de l'État pour 2026, organisé par la délégation provinciale aux finances.

Selon la gouverneure, une gestion judicieuse des fonds publics exige des gestionnaires publics rigueur, discipline et responsabilité.

Elle a ajouté que la situation actuelle du pays requiert une plus grande maturité et un sens aigu des responsabilités de la part des gestionnaires publics afin d'améliorer progressivement les conditions de vie de la population.

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De son côté, le délégué provincial aux finances, Daniel Conde, a indiqué qu'un budget de plus de 144,4 milliards de kwanzas avait été approuvé pour la province de Cabinda pour l'exercice 2026, couvrant les dépenses courantes, le paiement des salaires et les programmes d'investissement public.

Le séminaire a abordé des sujets tels que les règles d'exécution du budget de l'État, les procédures d'appel d'offres, la gestion des actifs publics et entre autres thèmes.