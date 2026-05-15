Angola: Le ministre de l'Agriculture inspecte la production agricole et avicole à Icolo e Bengo

Icolo e Bengo — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, a évalué jeudi, dernier jour de sa visite de travail de deux jours à Icolo e Bengo, le fonctionnement et la capacité de production des exploitations agricoles et des élevages avicoles des municipalités de Cabiri, Catete et Bom Jesus.

Accompagné de techniciens de son ministère, le ministre a inspecté les installations et reçu des explications détaillées concernant les préoccupations des agriculteurs et des éleveurs de volailles.

Parmi ces préoccupations figuraient l'envasement des canaux d'irrigation, notamment dans la vallée de Bom Jesus, qui entrave le travail des agriculteurs, la pénurie d'engrais et le prix élevé des aliments pour animaux.

Concernant l'alimentation des volailles, des chèvres, des porcs, des bovins et des chevaux, la ferme Mumba, située dans le projet Agro Quiminha, dans la municipalité de Cabiri, produit 15 tonnes d'aliments par heure, une quantité jugée suffisante pour la demande de la région.

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Cependant, les agriculteurs voisins se plaignent toujours des pénuries et du prix élevé de ces aliments pour animaux.

À cet égard, le président du conseil d'administration de GESTERRA, société gérant le projet agricole de Quiminha, Carlos Paím, a jugé nécessaire de coordonner les efforts et de trouver des solutions efficaces pour que les éleveurs de volailles cessent de se plaindre du prix des aliments.

Concernant l'inopérabilité des canaux d'irrigation, le ministère de l'Agriculture et des Forêts procède à la remise en état, à l'échelle nationale, de tous les anciens canaux qui ont contribué au développement de l'économie nationale, afin de faciliter l'activité des agriculteurs familiaux actuels, en priorité.

Isaac dos Anjos a visité les élevages de volailles West Aves, Agro Noble, Agroko et Agrobal, situés dans les municipalités de Catete, Cabiri et Bom Jesus, qui produisent une quantité importante de volailles et d'oeufs.

Selon Izi Garcia, coordinateur de l'élevage West Aves, propriétaire de la seule banque génétique du pays, en activité depuis 2024, l'infrastructure produit 1,5 million de poussins par mois, une production jugée suffisante pour le marché national.

Elle a plaidé pour la construction d'un abattoir et se dit certaine que, d'ici peu, l'Angola sera autosuffisant en matière de production de viande de poulet. Elle a précisé qu'ils vendent près de 120 000 poussins par mois.

Un autre gérant de la ferme Agrobal, Luís Palanga, qui exploite 1 000 hectares consacrés à l'élevage de coqs et de poules rustiques, commercialise 120 000 volailles par mois. Son exploitation élève également des bovins, des chèvres et d'autres espèces ovines, comme des oies et des canards.

Ce gérant a indiqué que sa production est distribuée dans tout le pays. Cependant, à l'instar des autres éleveurs, il réclame des abattoirs de volailles afin de désengorger les élevages avicoles qui possèdent un grand nombre d'ovins âgés.