Angola: La FIT-Uíge/2026 enregistre une hausse du nombre d'exposants

Uíge — Quarante-deux exposants se sont inscrits pour participer à la 4e édition de la Foire de l'Innovation Technologique (FIT-UÍGE) 2026, qui se tient les 15 et 16 du mois en cours, à Uíge, a annoncé le directeur du Centre Technologique d'Uíge, Virgílio Cordeiro João.

Cette édition enregistre 17 exposants de plus que la précédente.

Les exposants proviennent des provinces de Luanda, Uíge, Cuanza-Norte et Malanje et présenteront diverses solutions technologiques dans les domaines de l'innovation, de la gouvernance électronique, de l'agroalimentaire, et bien d'autres.

Selon le directeur du Centre Technologique d'Uíge, cette quatrième édition est attendue avec plus de cinq mille visiteurs.

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Il a souligné que l'événement attire de nombreux investisseurs grâce aux diverses initiatives d'innovation technologique qui y seront présentées.

Il a précisé que, pour cette édition, l'organisation récompensera les trois participants les mieux classés avec des ordinateurs portables et de bureau, des kits électroniques et des prix en espèces.

Parmi les catégories récompensées, il a mis en avant « meilleur projet d'innovation technologique », « gouvernance électronique » et « agroalimentaire ».

L'événement se déroulera sous le thème « Du champ au numérique : le rôle stratégique du développement de l'agroalimentaire », un thème qui répond à la volonté du gouvernement angolais d'accroître la production nationale grâce aux nouvelles technologies de l'information.