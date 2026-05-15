Angola: L'UGD et Inovadora Capital conviennent de favoriser la liquidité des obligations du Trésor

15 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le ministère des Finances, par l'intermédiaire de l'Unité de gestion de la dette publique (UGD), et Inovadora Capital, société de distribution de titres, ont signé jeudi à Luanda un accord d'opérateur privilégié de titres du Trésor (OPTT).

Grâce à cet instrument, Inovadora Capital, en tant qu'opérateur privilégié de titres du Trésor, pourra placer et négocier des titres de créance sur le marché national de manière régulière, selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP.

Le document précise que cette initiative vise à promouvoir la liquidité des titres du Trésor, rapprochant ainsi le marché des capitaux angolais des normes internationales.

Les OPTT sont considérés comme équivalents aux teneurs de marché, et en Angola, cette équivalence est obtenue sur demande auprès de l'Unité de gestion de la dette publique par les membres de la Bourse angolaise des titres de créance (BODIVA).

Cette certification peut être accordée à une banque, un syndicat de banques ou tout autre établissement financier disposant des liquidités nécessaires pour assurer la réalisation ferme des placements.

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