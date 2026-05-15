Angola: La FAF inflige une défaite administrative à Ferrovia do Huambo

Huambo — La Fédération angolaise de football (FAF) a infligé une défaite administrative à Ferrovia do Huambo face à Escolinha Isaac do Cunene (3-0) pour cause de conditions de jeu inadéquates, lors de la 12e journée des éliminatoires de Série B pour la Liga Unitel-Girabola.

La rencontre, prévue le 26 avril à 15h00 au stade Kuricutelas, terrain de Ferrovia, n'a pas pu se dérouler en raison de l'arrivée tardive des équipes de sécurité et de santé (Police nationale, Institut national des urgences médicales et Croix-Rouge (INEMA)).

Ces équipes sont arrivées sur le lieu de la compétition entre 15h27 et 15h43.

Selon le communiqué n° 65/SG/726 de la FAF, auquel l'ANGOP a eu accès ce vendredi, l'équipe arbitrale, faisant appel au bon sens et au fair-play, a rencontré les délégués des deux clubs pour discuter du match. Isaac do Cunene a cependant refusé de jouer, arguant que le délai d'attente était dépassé.

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La Fédération angolaise de football rappelle que son règlement stipule que le terrain d'un match officiel doit être équipé du matériel de sonorisation nécessaire à l'interprétation obligatoire de l'hymne national, et qu'une équipe de sécurité doit être présente pour assurer le maintien de l'ordre dans l'enceinte sportive.

Cette responsabilité incombant à l'équipe hôte, la FAF a également infligé une amende de 20 000 UCF (Unité de Référence Fiscale) à Ferrovia do Huambo, en plus de la sanction administrative.

Le document précise qu'avant la réunion extraordinaire convoquée pour cette délibération, la FAF n'a reçu aucune communication de Ferrovia do Huambo ni d'Isaac do Cunene, hormis le rapport de l'arbitre.

Classement de la série B

1er. Recreativo de Caala - 31 points

2ème. Ferrovia de Huambo - 23 pts

3ème. Nedji Academia FC - 22 pts

4ème. Futebol Clube de Luanda - 20 pts

5ème. Escolinha Isaac de Cunene - 19 pts

6ème. Sporting de Benguela - 11 pts

7ème. GD HCB de Baía Farta - 10 pts

8ème. Recreativo de Quela - 7 pts

9ème. 17 de Maio de Benguela - 1 pt.