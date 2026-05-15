Afrique: Karaté - Luanda accueille le Championnat d'Afrique de la Zone 5

Luanda — Le Championnat d'Afrique de karaté de la Zone 5, qui se déroule à Luanda jusqu'à samedi, a débuté jeudi matin, au pavillon Cidadela, avec les épreuves individuelles de kata dans les catégories juniors et seniors, les combats de kumite cadets étant prévus l'après-midi du même groupe.

La compétition, dont la cérémonie d'ouverture officielle a lieu le même jour dans l'après-midi, rassemble plus de 350 athlètes de la région australe du continent, notamment d'Afrique du Sud, de Namibie, du Botswana, du Zimbabwe, de Zambie et du Mozambique.

L'équipe vise le titre, après avoir décroché la deuxième place (médaille d'argent) lors de l'édition 2025 en Afrique du Sud, comme l'a récemment déclaré à ANGOP le président de la Fédération angolaise de karaté (FAK), Giliano André.

Troisième au classement africain, l'Angola participe avec 122 athlètes, des catégories enfants aux seniors, hommes et femmes confondus, soit le plus grand nombre de participants. L'Afrique du Sud compte 80 athlètes, suivie de la Namibie avec environ 75 lutteurs.