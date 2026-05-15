Afrique: Karaté - Luanda accueille le Championnat d'Afrique de la Zone 5

15 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Championnat d'Afrique de karaté de la Zone 5, qui se déroule à Luanda jusqu'à samedi, a débuté jeudi matin, au pavillon Cidadela, avec les épreuves individuelles de kata dans les catégories juniors et seniors, les combats de kumite cadets étant prévus l'après-midi du même groupe.

La compétition, dont la cérémonie d'ouverture officielle a lieu le même jour dans l'après-midi, rassemble plus de 350 athlètes de la région australe du continent, notamment d'Afrique du Sud, de Namibie, du Botswana, du Zimbabwe, de Zambie et du Mozambique.

L'équipe vise le titre, après avoir décroché la deuxième place (médaille d'argent) lors de l'édition 2025 en Afrique du Sud, comme l'a récemment déclaré à ANGOP le président de la Fédération angolaise de karaté (FAK), Giliano André.

Troisième au classement africain, l'Angola participe avec 122 athlètes, des catégories enfants aux seniors, hommes et femmes confondus, soit le plus grand nombre de participants. L'Afrique du Sud compte 80 athlètes, suivie de la Namibie avec environ 75 lutteurs.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.