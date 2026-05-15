Maroc: L'écriture dramatique et la mise en scène contemporaine au centre d'un colloque international à Rabat

Les défis de la complémentarité entre l'écriture dramatique et la mise en scène contemporaine ont été au centre d'un colloque international organisé, jeudi à Rabat, à l'initiative de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC).

Placée sous le thème "Ecriture et mise en scène théâtrales: liens, transformations et pédagogie", cette rencontre a réuni des chercheurs, dramaturges, metteurs en scène, universitaires et artistes issus du Maroc et de plusieurs pays, notamment la France, le Portugal, la Tunisie, l'Allemagne, la Chine, la Russie, l'Irak, la Suède et le Congo.

A cette occasion, la directrice de l'ISADAC, Latifa Ahrar, a indiqué que cette manifestation ambitionne de devenir un rendez-vous annuel dédié à la réflexion autour des arts de la scène et des mutations du théâtre contemporain.

Elle a précisé que ce premier colloque s'inscrit dans le cadre des nouveaux projets pédagogiques et académiques portés par l'Institut, notamment le lancement, dès la prochaine rentrée universitaire, de deux filières de Master consacrées à l'écriture théâtrale et à la mise en scène.

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De son côté, le coordonnateur de la filière Ecriture théâtrale, Issam El Yousfi, a souligné que ce colloque vise à contribuer au développement de la recherche et de la création dans le domaine des arts de la scène, en réponse aux attentes des professionnels et aux exigences de la recherche scientifique.

Il a expliqué que les différentes séances interrogent les relations entre écriture et mise en scène, à travers des questions portant notamment sur le statut du dramaturge, les liens entre auteur et metteur en scène, ainsi que les croisements entre le théâtre et d'autres formes artistiques comme le cinéma, la narration ou les arts plastiques.

Le coordonnateur de la filière Mise en scène, Mahmoud Chahdi, a quant à lui affirmé que l'ISADAC aspire à renforcer la complémentarité entre recherche scientifique et pratique scénique, relevant que l'enseignement du théâtre ne se limite pas à la transmission de techniques, mais implique également une sensibilité artistique et une réflexion sur les formes de création et de transmission.

Les travaux du colloque portent sur plusieurs thématiques liées à l'identité de l'écriture dramatique, aux rapports entre création théâtrale et innovation, aux écritures du réel et aux questions de citoyenneté, ainsi qu'aux transformations induites par le numérique et l'intelligence artificielle dans les pratiques théâtrales. Les participants examinent également les enjeux de la pédagogie et de l'accompagnement artistique, les approches interdisciplinaires associant théâtre, musique et performance, ainsi que les nouvelles formes d'expérimentation esthétique et scénographique.