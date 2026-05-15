Maroc: Un média français vante les multiples atouts touristiques du pays

Le média français "démotivateur.fr" a mis en avant les multiples atouts touristiques du Maroc, présentant le Royaume comme une destination "aux paysages variés et à l'accueil chaleureux", qui offre "un vrai dépaysement et une expérience hors du commun".

Dans un article intitulé "Les 10 meilleures raisons de partir au Maroc en 2026", le média français d'infodivertissement souligne la proximité géographique et la facilité d'accès du Maroc.

"Voyager sans partir trop loin de la France, le Maroc est l'option idéale", indique la publication, qui met également en avant des liaisons aériennes nombreuses depuis plusieurs villes françaises.

Le climat figure parmi les premiers atouts évoqués, avec "huit heures d'ensoleillement par jour et une température annuelle moyenne de 17 degrés", faisant du pays une destination attractive toute l'année.

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Le site insiste ensuite sur la diversité des paysages marocains, décrivant un territoire où se côtoient médinas, déserts, mer, oasis et montagnes. "Les passionnés de grands espaces pourront voir des canyons, des cascades, des forêts de sapins et le contraste saisissant entre la mer et les dunes de sable", souligne la publication, rapporte la MAP.

Les expériences immersives constituent un autre point fort, notamment la possibilité de vivre une nuit dans le désert du Sahara. "Vous pourrez observer les vastes étendues de sable et vous perdre dans l'infinité du

désert, apercevoir des dromadaires et profiter d'une nuit magique sous les étoiles" note l'auteur de l'article.

Sur le plan gastronomique, "Démotivateur.fr" met en relief une cuisine "épicée et savoureuse" mondialement reconnue, mettant en avant aussi les villes marocaines comme des espaces de dépaysement et d'immersion dans une culture locale animée et colorée. Il cite notamment Fès, Tanger et Chefchaouen pour leur richesse culturelle et identité singulière. Marrakech est également mise en avant, avec notamment ses jardins et sa biodiversité remarquable.

La publication met en exergue également la richesse du patrimoine marocain, à travers ses casbahs, ses mosquées, ses souks animés et ses riads traditionnels, qui témoignent de l'histoire, de l'artisanat et de l'architecture singulière du Royaume.

Elle met aussi en avant une offre riche d'activités, combinant nature et détente, avec des treks et excursions dans l'Atlas, mais aussi des expériences de surf à Taghazout, Agadir et Essaouira, ainsi que la découverte des hammams traditionnels, perçus comme une véritable parenthèse de bien-être.

L'article évoque, en outre, la dimension cinématographique du Royaume, rappelant que plusieurs productions internationales ont été tournées au Maroc, renforçant son attractivité auprès des voyageurs en quête de lieux emblématiques.