Afrique: Africa CEO Forum 2026 - L'AMDIE présente les atouts du Maroc aux investisseurs à Kigali

Le directeur des investissements et des exportations à l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Youssef Tber, a présenté, jeudi à Kigali, à l'occasion de l'Africa CEO Forum 2026, la vision et les atouts du Maroc en matière d'attraction des investissements et de développement des exportations.

Intervenant lors d'une session « Invest in Morocco », M. Tber a mis en avant la compétitivité du Royaume, basée sur la stabilité politique et institutionnelle, la qualité des infrastructures, l'ouverture sur les marchés internationaux, le capital humain, ainsi que l'engagement en faveur de la transition énergétique et du développement durable.

Sur le plan des infrastructures, il a cité le port de Tanger Med, principal hub logistique d'Afrique et de la Méditerranée, ainsi que les projets de Nador West Med et de Dakhla Atlantique, appelés à renforcer le positionnement du Maroc comme plateforme logistique et industrielle reliant l'Afrique, l'Europe et l'Atlantique, rapporte la MAP.

En outre, M. Tber est revenu sur les infrastructures ferroviaires, notamment la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca, ainsi que les projets d'extension vers Marrakech, soulignant la montée en puissance du réseau autoroutier et aéroportuaire national.

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Abordant les secteurs industriels, il a rappelé les performances du Maroc dans l'automobile, premier secteur exportateur du Royaume, ainsi que dans l'aéronautique, le textile, l'agro-industrie et la pêche, soulignant la montée en gamme des chaînes de valeur.

M. Tber a insisté aussi sur le positionnement du Maroc comme hub touristique africain de premier plan.

Concernant l'ouverture économique, il a rappelé que le Maroc dispose d'un réseau d'accords de libre-échange permettant un accès privilégié à plusieurs marchés, dont l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Turquie, ainsi que plusieurs pays africains.

Le responsable a souligné l'importance du capital humain, marqué par une population jeune et qualifiée, ainsi que l'effort national en matière de formation.

Sur le plan énergétique, il a mis en avant la stratégie du Royaume dans les énergies renouvelables, avec une part croissante du mix énergétique issue de sources propres et une ambition de dépasser 50 % à l'horizon 2030.

M. Tber a mis l'accent sur les réformes visant à améliorer le climat des affaires, évoquant la nouvelle Charte de l'investissement, qui prévoit des incitations pouvant atteindre jusqu'à 30 % des projets éligibles.

À cette occasion, il a mis en avant la marque nationale « Morocco Now », portée par les institutions économiques du Royaume, visant à promouvoir une offre cohérente et intégrée du Maroc auprès des investisseurs.

M. Tber a réaffirmé la volonté du Maroc de se positionner comme une plateforme industrielle, logistique et exportatrice au service des entreprises africaines et internationales.

Ce forum est organisé par Jeune Afrique Media Group en partenariat avec l'IFC.